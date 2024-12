L’ex presidente francese Sarkozy condannato a 3 anni per corruzione: uno con il braccialetto elettronico

La Corte di Cassazione ha condannato l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy a 3 anni di carcere di cui uno senza condizionale, con il beneficio del braccialetto elettronico, per corruzione di magistrato e traffico di influenze

L’Alta Corte ha respinto il ricorso degli avvocati di Sarkozy contro la condanna definitiva in appello del maggio 2023. oltre ai tre anni, la condanna comprende anche l’ineleggibilità e la privazione dei diritti civili.

I legali hanno annunciato che faranno ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. “Nicolas Sarkozy si conformerà ovviamente alla sanzione pronunciata, che è ormai definitiva. Parallelamente, si rivolgerà nelle prossime settimane alla Corte europea dei diritti dell’uomo per ottenere la garanzia dei diritti che i giudici francesi gli hanno negato”, ha annunciato Patrice Spinosi, legale dell’ex presidente francese, citato dai media transalpini.

La vicenda è quella del ‘caso delle intercettazioni‘, che prende origine da un’altra indagine giudiziaria, quella sul presunto finanziamento libico della campagna presidenziale di Sarkozy del 2007, un caso per cui l’ex Capo di Stato sarà processato all’inizio del 2025. Gli investigatori avevano scoperto che l’ex presidente aveva aperto una seconda linea telefonica sotto il nome di Paul Bismuth, una linea non ufficiale. Durante le conversazioni risalenti al 2013 e al 2014, gli investigatori e la giustizia hanno accertato un atto di corruzione.

Lo storico legale di Sarkozy, Thierry Herzog, aveva richiesto il supporto dell’ex presidente per ottenere un incarico a Monaco per una sua conoscenza, Gilbert Azibert. In cambio, quest’ultimo, allora magistrato della Corte di Cassazione, avrebbe dovuto fornire informazioni coperte dal segreto giudiziario su un altro caso che riguardava Sarkozy, noto come ‘affare Bettencourt‘.

In questo contesto, Sarkozy è stato riconosciuto colpevole di “corruzione” e di “traffico di influenze”. Nel maggio 2023, la Corte d’appello ha confermato la condanna in primo grado a tre anni di carcere, di cui uno da scontare con il braccialetto elettronico.