L’ex sottosegretario Gaetti del M5S attacca su FB il testimone di giustizia Ignazio Cutrò, Montalbano: “inaccettabile”

L’ex sottosegretario all’Interno, tale Luigi Gaetti, Movimento 5 Stelle, ha appena attaccato, vergognosamente su fb, il testimone di giustizia siciliano Ignazio Cutrò

“Ignazio Cutrò dopo che ha denunciato e fatto condannare alcuni mafiosi che lo taglieggiavano e che a causa delle sue denunce ha dovuto chiudere l’azienda sommersa dai debiti per mancanza di commesse, è stato abbandonato dallo Stato ed oggi è destinatario di continue richieste di pagamento da parte delle esattorie regionali.

il testimone di giustizia è la prova evidente del totale fallimento dello Stato nei confronti di uomini e donne che alzano la testa e denunciano i clan mafiosi ed è un fallimento bipartizan, nessun partito e nessuna forza politica si salva. Tutti hanno le loro colpe.







L’atteggiamento del M5S, però’, fa ancora più male, visto che già durante il precedente governo avevano la delega sui testimoni di giustizia ed e’ lo stesso partito che ha eletto deputato Piera Aiello, testimone di giustizia anche lei.

Più volte, nel tempo, mi sono occupato di Ignazio, ma passano gli anni e i problemi per lui e la sua famiglia rimangono. Mi appello alle persone per bene che ricoprono ruoli istituzionali affinché intervengano e risolvano definitivamente i problemi di una famiglia coraggiosa che merita rispetto da parte di tutti e non gli attacchi di chi, pur avendone il ruolo e le competenze, non e’ stato in grado di incidere sul problema dei testimoni di giustizia e si rivolge proprio contro chi non e’ stato in grado di difendere e tutelare.

Forza Ignazio”.

Gaetano Montalbano