Secondo un report riservato visionato dal Financial Times i soldati israeliani avrebbero usato fosforo bianco contro la basi Unifil e 15 soldati della forza di pace sono rimasti feriti

E’ quanto rivela un report riservato che descrive una dozzina di recenti incidenti in cui le IDF hanno attaccato truppe internazionali dell’Onu in Libano. L’esercito israeliano è entrato con la forza in una base Onu chiaramente segnalata e avrebbe utilizzato fosforo bianco a una distanza tale da ferire 15 soldati delle forze di pace. Secondo il report preparato da un Paese che fornisce truppe, che è stato visionato dal Financial Times, le truppe israeliane hanno preso di mira Unifil, la forza di mandato ONU schierata lungo il confine de facto tra i Paesi, in più occasioni, danneggiando diverse strutture e causando feriti alle truppe di stanza ai posti di confine nel Libano meridionale.

L’Unifil ha definito questi attacchi deliberati una “flagrante violazione del diritto internazionale”. Israele ha respinto le accuse secondo cui avrebbe deliberatamente preso di mira l’Unifil da quando ha lanciato la sua invasione di terra nel Libano meridionale nelle prime ore del primo ottobre. L’esercito israeliano non ha finora risposto a una richiesta di commento. Israele si difende, quindi confermando di fatto gli attacchi, affermato che le forze Onu vengono utilizzate come scudo umano dai combattenti di Hezbollah, che stanno combattendo vicino a diversi posti di controllo Unifil lungo il confine, versione che anche se fosse vera non consentirebbe all’Idf di attaccate i soldati Onu.

Ma il governo israeliano incurante di ogni regola internazionale ha chiesto all’Onu di evacuare i suoi peacekeeper dal Libano meridionale per la loro stessa sicurezza. Unifil, ma i 50 paesi che contribuiscono con truppe ai suoi ranghi hanno rifiutato all’unanimità.

L’attacco con fosforo bianco sarebbe stato compiuto nelle prime ore del 13 ottobre, quando, secondo quanto ha affermato Unifil, due carri armati Merkava dell’IDF hanno sfondato il cancello principale di una base. In seguito alle proteste di Unifil, i carri armati se ne sono andati dopo 45 minuti. Ma nel giro di un’ora, sono stati sparati diversi colpi a circa 100 metri a nord della base, che hanno emesso “fumo di sospetto fosforo bianco” che si è diffuso nella base, secondo il rapporto, ferendo 15 peacekeeper. Le fotografie contenute nel rapporto mostrano i carri armati che scavalcano i cancelli e penetrano nella base, con muri perimetrali danneggiati e un fumo bianco che permane ovunque.

I gruppi per i diritti umani hanno documentato l’uso di fosforo bianco da parte di Israele in Libano per tutto l’anno passato. Il suo uso è illegale nelle aree popolate secondo il diritto internazionale, ma è spesso usato come strumento militare per stanare le forze nemiche. Israele ha già difeso in passato l’uso del fosforo bianco, ritenendolo conforme al diritto internazionale.

I ripetuti attacchi hanno suscitato la condanna internazionale, ma Israele, sentendosi evidentemente intoccabile perché protetto dagli Stati Uniti, è rimasto fermo sulle sue posizioni ed è quindi prevedibile che continuerà ad attaccare i soldati della forza internazionale di Pace.