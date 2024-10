Libano. Hezbollah lancia raffica di Missili su Haifa: “Colpita una fabbrica di materiali esplosivi”. Israele smentisce

Mentre a Israele si celebrava la festività dello Yom Kippur, Hezbollah ha lanciato una raffica di missili “a sud della città di Haifa, prendendo colpendo una fabbrica di esplosivi ”

Lo riporta Al Mayadeen, secondo cui Hezbollah, ha comunicato di aver lanciato alle 6 del mattino, ora locale, una raffica di razzi e missili contro una base militare nel sud di Haifa, colpendo una fabbrica di materiali esplosivi. La formazione armata ha dichiarato che i suoi combattenti hanno sparato “raffiche” di proiettili contro “concentrazioni di soldati” e una posizione “nemica israeliana” a Kafr Giladi, Honin, al-Kharjah, Zarit e Melia nelle prime ore di questa mattina. Inoltre i “mujahidin (combattenti) della Resistenza islamica ” hanno anche bersagliato con missili “un bulldozer militare sionista che tentava di lasciare le vicinanze del sito di Ramya”.

Nella serata di ieri, il gruppo militante libanese ha avvertito gli israeliani di stare lontani dai siti dell’esercito nelle aree residenziali nel nord del Paese, accusandolo di usare le case dei coloni. “L’esercito nemico israeliano usa le case dei coloni in alcuni insediamenti” nel nord di Israele e ha basi militari “all’interno dei quartieri degli insediamenti nelle principali città occupate come Haifa, Tiberiade, Acri”, ha affermato il gruppo in una dichiarazione in arabo ed ebraico. “Mettiamo in guardia i coloni dal trovarsi vicino a questi raduni militari per preservare le loro vite”.