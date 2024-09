Libano. Israele attacca quartier generale Hezbollah a Beirut: obiettivo Nasrallah, ma sta bene – Video

Raid aereo israeliano sul quartier generale di Hezbollah a Beirut con l’obiettivo di uccidere il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah: bersaglio mancato

Secondo quanto riportato dalla televisione Al Manar, affiliata a Hezbollah, sono stati distrutti sei edifici nell’area densamente popolata di Haret Hreik, Notizia confermata anche il Times of Israel che parla di colonne di fumo visibili nelle immagini trasmesse. Il bersaglio del raid israeliano su Beirut era il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ma una fonte vicina al movimento sciita libanese, dopo il raid israeliano su Beirut, afferma che assan Nasrallah “sta bene”. Anche Sky News in arabo, citando fonti in Libano, riferisce che il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah sta bene e si trova in un luogo sicuro.

Il portavoce dell’Idf, Daniel Hagari, ha confermato che il bersaglio era il quartier generale di Hezbollah, costruito “sotto edifici residenziali a Beirut per usarli come scudi umani”.

Il raid è scattato dopo l’intervento del premier alle Nazioni Unite. L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha diffuso un’immagine in cui – afferma – si vede il premier al telefono mentre dà il via libera al raid. Nella foto – scrive il Times of Israel – Netanyahu è nella sua stanza di albergo a New York, in compagnia dei suoi consiglieri militari.