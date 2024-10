 Libano: L’inviata del Tg3 Lucia Goracci aggredita da un uomo in moto: l’autista muore di infarto

La troupe del Tg3 con l’inviata Lucia Goracci e l’operatore Marco Nicois è stata aggredita in Libano in un villaggio vicino a Sidone mentre era a bordo di un’auto guidata da Ahmad Akil Hamzeh che è morto d’infarto

Prima un uomo armato e poi un gruppo di persone si sono avvicinate e hanno cominciato a minacciare i cronisti: l’autista Ahmad Akil Hamzeh, 55enne originario del posto e da anni collaboratore della Rai, ha avuto un malore ed è morto nonostante il massaggio cardiaco. A raccontarlo è stata la stessa Goracci con un audio, trasmesso nel corso dell’edizione delle 12 del telegiornale.

Goracci con grande commozione ha raccontato quei tragici momenti: “Eravamo in un villaggio a nord di Sidone, sul luogo di un bombardamento di due notti fa”, ha detto con la voce rotta Goracci. L’inviata ha spiegato che la loro presenza era stata segnalata dal fixer a Hezbollah e la troupe ha ripreso il viaggio “senza problemi, la gente ci parlava”. Poi “è spuntato un uomo, che ha aggredito l’operatore Marco Nicois, tentando di strappargli la telecamera”, ha continuato l’inviata.

“Abbiamo protetto Marco, ci siamo allontanati in fretta, sono arrivati altri che hanno provato a spintonarci, a spintonare l’auto. Siamo andati via veloci in auto, ma quest’uomo ci stava seguendo e quando l’autista si è fermato ad un distributore, ormai eravamo fuori dal Paese, ci è venuto addosso, ha strappato le chiavi, ha tentato di distruggere la telecamera mentre nessuno ci veniva in aiuto”. L’autista, che cercava di spiegare e convincere gli aggressori, “è mancato, caduto in terra”, ha detto ancora Goracci.

“Siamo corsi in ospedale e ci hanno detto che era morto dopo lunghi tentativi di rianimarlo. Non abbiamo parole per descriverne la profondità umana e la grande dolcezza“. Poco dopo, interpellata dall’agenzia Ansa, Goracci ha rivelato che è stato lo stesso aggressore della troupe Rai in Libano a chiamare l’ambulanza dopo aver visto Ahmad Akil Hamzeh accasciarsi a terra. L’inviata ha anche parlato di “attimi di paura ricondotti poco più tardi ad un gesto disperato e non ad un vero e proprio assalto”: “Dopo la fuga e l’inseguimento, giunti ad una stazione di servizio, Ahmad ha accostato, tentando di condurre l’inseguitore a più miti consigli mentre quello continuava a inveire.

Era riuscito a prendere le chiavi dell’auto ma Ahmad se le era fatte ridare. Dev’essere stato in quel momento, nella concitazione degli eventi, che è stato colto da malore lasciando l’interlocutore talmente colpito che lui stesso ha chiamato l’ambulanza“, ha raccontato Goracci. A quel punto, alcune persone si sono avvicinate e si è tentato un massaggio cardiaco sul posto, purtroppo invano. Nel frattempo, l’inseguitore si era dileguato.