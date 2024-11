Libano. UNIFIL torna a pattugliare le strade ma Israele viola la tregua e torna a bombardare -Video

Mentre le pattuglie di pace dell’UNIFIL sono state avvistate nel sud del Libano, in pattugliamento stradale per la prima volta dall’entrata in vigore dell’accordo di cessate il fuoco, l’esercito Israeliano ‘viola più volte l’accordo’ di cessate il fuoco e esegue raid aerei

Israele ha ”violato più volte l’accordo” di cessate il fuoco entrato in vigore ieri dopo oltre un anno di ostilità tra Hezbollah, l’ultima violazione israeliana è stata condotta con un raid aereo contro una installazione di Hezbollah nel sud del Libano. Lo afferma l‘esercito libanese.

Israele hanno giustificato il bombardamento ad una postazione di Hezbollah asserendo che si trattava di “un sito in cui erano stati dispiegati razzi” a medio raggio in cui “è stata registrata attività di stampo terrorista”.aggiungendo che “Le forze dell’Idf sono dispiegate nel sud del Libano, e operano per contrastare qualsiasi violazione dell’accordo per la tregua”. per cui un carro armato israeliano avrebbe colpito la periferia della città di Kfarchouba, nel centro del Libano, con due proiettili.

Lo riporta l’agenzia di stampa ufficiale del Paese dei cedri (Nna), che precedentemente aveva riferito che almeno due persone sono rimaste ferite nella città meridionale di Markaba, colpiti dagli attacchi delle forze israeliane.

Ma non è tutto, l’esercito israeliano, nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore poco più di 24 ore fa, ha imposto restrizioni di movimento nel Libano meridionale, affermando che chiunque le violi è in pericolo. Un atto di arroganza e dimostrazione di impunità che fa presupporre che questa tregua difficilmente reggerà

Ino0ltre il portavoce in lingua araba dell’Idf ha rilasciato una dichiarazione urgente stamattina, intimando ai residenti del Libano meridionale di non tornare a sud della linea segnata in una mappa da lui condivisa su X. Avichay Adraee ha affermato che chiunque si sposti a sud della linea si mette in pericolo.

“Dichiarazione urgente ai residenti del Libano – ha scritto il portavoce dell’Idf – Fino a nuovo avviso, è vietato spostarsi a sud oltre la linea dei seguenti villaggi e i loro dintorni, nonché all’interno dei villaggi stessi: Shebaa, Al-Habbariyeh, Marjayoun, Arnoun, Yahmar, Al-Qantara, Shaqra, Bara’shit, Yater, Al-Mansouri” Ed ancora: ” L’Idf non intende prendervi di mira, ma in questa fase vi è proibito ritornare alle vostre case da questa linea a sud fino a nuovo avviso. Chiunque si muova a sud di questa linea si espone al pericolo”.Dopo questa dichiarazione viene da chiedersi: ma il cessate il fuoco vale solo per Hezbollah?