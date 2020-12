Liberati i 18 pescatori di Mazara del Vallo prigionieri in Libia da 107 giorni: felici ed emozionati i familiari

Tornano finalmente liberi i diciotto pescatori di Mazara del Vallo, rinchiusi in prigione da 107 giorni. A dare la notizia sono stati il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio

Il premier Conte e il ministro degli Affari Esteri Di Maio stamattina si sono recati a Bengasi per chiedere la liberazione dei 18 marittimi che finalmente dopo tre mesi e mezzo di prigionia potranno tornare a casa dalle loro famiglie.

I 18 pescatori dei due natanti Medinea e Antartide, erano rinchiusi in una cella libica dal primo settembre, oggi finalmente arriva la notizia della liberazione che è confermata anche dai familiari: “Finalmente potremo riabbracciarli – commenta Giusy Asaro dopo avere appreso la notizia – adesso aspettiamo di sentirli presto, ancora non ci hanno chiamato ma presto lo faranno. Quando torneranno faremo una grande festa”. Dello stessa avviso Cristina Amabilino, moglie di uno dei pescatori sequestrati:“Non ho parole per l’emozione, non vedo l’ora di poterlo riabbracciare”,

I pescatori si metteranno subito in viaggio, il loro arrivo in Sicilia con i loro pescherecci, Medinea e Antartide, finalmente dissequestrati, è previsto per il pomeriggio di oggi.