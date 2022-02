Licata, 15enne si schianta con lo scooter contro un palo: trasferito in elisoccorso, muore in ospedale

Un tragico incidente autonomo si è verificato nella tarda serata di ieri: un giovane si è schiantato con lo scooter contro un palo della pubblica illuminazione ed è deceduto dopo il ricovero in ospedale

È accaduto nella tarda serata di ieri in via Fiume Vecchio, in prossimità della zona residenziale di contrada Piano Cannelle, a Licata nell’agrigentino. La vittima è Enrico Bonello di 15 anni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava a bordo del suo scooter, quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro un palo dell’illuminazione.

Nel terribile impatto il 15enne è rimasto gravemente ferito e sul posto sono arrivati gli uomini del 118 che lo hanno trasportato, prima presso il pronto soccorso dell’ospedale di Licata, poi visto le gravi le sue condizioni, trasferito in ambulanza a Canicattì, da dove con un elisoccorso è stato ricoverato presso il trauma center dell’Ospedale Villa Sofia di Palermo. Purtroppo a causa delle gravi ferite multiple all’addome e alla testa e nonostante il prodigarsi dei medici nella serata di oggi è deceduto.

I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai Carabinieri della locale compagnia, coordinati dal capitano Augusto Petrocchi.