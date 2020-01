Licata. 21Enne colpito da meningite virale trasferito al “Sant’Elia”: è il 3° caso in Sicilia in pochi giorni

Ancora un infezione di meningite virale stavolta per un 21enne: si tratta del terzo caso in Sicilia dopo quello di due donne di Palermo e Gela

Ad essere colpito dall’infezione che è di tipo virale, è stato un giovane di 21 anni di Licata, che sabato si era recato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”, dove i medici di turno, hanno capito che si trattava di un caso di meningite, pertanto il giovane è stato subito trasferito all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, è ricoverato nell’unità operativa di Malattie infettive, guidato dal primario Alfonso Averna.

Secondo i medici del nosocomio nisseno, che gli hanno diagnosticato una meningite virale, non ci sarebbe nessun allarme, né per le condizioni cliniche del paziente, né per il tipo di infiammazione, che è uno dei ceppi più comuni. Per la meningite di tipo virale infatti, solitamente non è necessaria la profilassi per i familiari e per quanti sono venuti in contatto con l’ammalato, ma pare che in questo caso, tutte le opportune precauzioni siano state già prese.







Le condizioni del giovane sarebbero sotto controllo ed avrebbe già aver superato la fase acuta della malattia.

Le autorità competenti continuano giustamente a tranquillizzare la popolazione, ed invitano ad evitare allarmismi, ma resta il fatto che quello del 21enne licatese è il terzo caso in ordine di tempo in pochi giorni, dopo quello della donna di 53 anni, insegnante dell’Ospedale dei Bambini, che è stata ricoverata in rianimazione all’ospedale Civico di Palermo per meningite e quello di fine anno della donna di 70 anni di Gela, anche lei ricoverata al Sant’Elia di Caltanissetta perché colpita da meningite batterica.