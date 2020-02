Licata (AG). 2 rumeni sfondano la porta di casa di un uomo poi lo rapinano e lo picchiano brutalmente: arrestati

I Carabinieri hanno arrestato due rumeni per rapina in abitazione. Avrebbero rapinato e picchiato brutalmente in casa un connazionale dopo avergli sfondato la porta

È accaduto nella notte di due giorni fa in un’abitazione di Licata. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un uomo di nazionalità romena, ma residente nel paese agrigentino, mentre era solo in casa è stato aggredito da due suoi connazionali, che dopo aver violentemente sfondato la porta, sono entrati all’interno della casa e, prima lo hanno brutalmente picchiato, poi hanno portato via soldi, oggetti in oro e cellulari.

Il rapinato, dolente e con il volto completamente tumefatto, è andato in caserma dai Carabinieri dove dopo avere denunciato il fatto e reso informazioni utili per rintracciare gli aggressori, è stato portato in ospedale con il 118. I militari dell’Arma a seguito della descrizione dei fatti, hanno concentrato i sospetti sulla comunità romena dei paesi intorno a Licata.

I Carabinieri, con il supporto dei comandanti di stazione di Naro e Campobello di Licata, sono riusciti in breve tempo a risalire ai nomi e ai cognomi esatti, iniziando una non facile caccia all’uomo durata fino a tardo pomeriggio. I due, B.P. del 1966 e B.I. del 1986, entrambi braccianti agricoli e pregiudicati, sono risultati irreperibili e con vari domicili non rintracciabili.

Dopo serrate ricerche, sono stati trovati a Naro e Campobello di Licata e condotti in caserma, dove sono stati dichiarati in stato di fermo, e dopo la convalida della competente Autorità Giudiziaria, tradotti in carcere.