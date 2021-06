Licata (AG). Auto si ribalta nella notte: 2 i feriti, gravissima una 23enne trasferita in elisoccorso a Palermo

Un grave incidente si verificato nella notte, un’auto con due persone a bordo si è ribaltata, feriti i due occupanti, per uno si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso

È accaduto intorno all’uno di questa notte in via Puccini, zona quartiere Fondachello di Licata, nell’agrigentino. Una Fiat Seicento con a bordo un 39enne e una 23enne che pare fosse alla guida, per cause ancora in corso di accertamento, dopo avere impattato su una Fiat Panda e una Smart in sosta, si è ribaltata. Nel urto entrami gli occupanti sono rimasti feriti, più grave però la 23enne che dapprima è stata ricoverata all’ospedale San Giacomo d’Altopasso, poi in conseguenza dei gravi traumi riportati è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Ferito, ma in maniera più lieve il 39enne.

Sul posto oltre alle ambulanze del 118 sono arrivati i vigili del Fuoco e i carabinieri che si sono occupati eseguire i rilievi tecnici.