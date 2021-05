Licata. Si schianta con l’auto contro un muro: perde la vita un 28enne, inutile l’intervento dell’elisoccorso

Gravissimo incidente mortale autonomo: 28enne perde il controllo dell’auto e muore sul colpo

In via Guido D’Arezzo è anche atterrato un elisoccorso del 118, ma per l’automobilista non c’era più nulla da fare. I carabinieri si stanno occupando della ricostruzione della dinamica che non è per niente chiara.

È accaduto nel pomeriggio di oggi in via Guido D’Arezzo nel quartiere Playa a Licata, in provincia di Agrigento. La vittima è Antonino Marotta di 28 anni, sposato e padre di due bambini. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida di una Lancia Y , quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro il muro di una palazzina. Si tratterebbe di un incidente autonomo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno tirato fuori dalle lamiere il 28enne oltre ad un’ambulanza del 118 che a causa della gravita delle sue condizioni, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, ma per Marotta non c’era stato nulla da fare.

Dei rilievi, per ricostruire la dinamica dell’incidente che appare si stanno sono occupati i carabinieri di Licata.