Licata. “Voglio una sigaretta”, poi tira fuori pistola e ruba cellulare: denunciato extracomunitario 32enne

Il fatto è successo in un bar nella centrale Piazza Sant’Angelo di Licata (Ag), la Polizia di Stato ha beccato il colpevole scoprendo che la pistola era un giocattolo privo del tappo rosso: il 32enne estracomunitario è stato denunciato a piede libero per l’ipotesi di reato di minaccia aggravata dall’uso di armi

Licata. Nella tarda serata del 12 luglio scorso, la Polizia di Stato di Licata è intervenuta presso un locale della centrale Piazza Sant’Angelo, poiché era stato segnalato un ragazzo di colore che armato di pistola aveva minacciato gli avventori del bar.



Gli uomini del Commissariato di Licata, giunti sul posto e contattati i clienti, apprendevano che un uomo di colore aveva richiesto con insistenza una sigaretta e che, al rifiuto, l’uomo aveva sfoderato dai pantaloni una pistola ed aveva sottratto un cellulare ad uno degli avventori presenti, dandosi a precipitosa fuga.

Immediate le indagini degli agenti del Commissariato di Licata, che hanno consentito di rintracciare l’autore del reato: un extracomunitario di 32 anni. Alla richiesta da parte dei poliziotti di consegnare l’arma, l’uomo l’ha consegnata spontaneamente e gli agenti hanno accertato che si trattava di una pistola giocattolo priva di tappo rosso.

L’extracomunitario di trentadue anni è stato così deferito in stato di libertà all’A.G. per l’ipotesi di reato di minaccia aggravata dall’uso di armi ex artt. 612 c.2 e 339 c.p.