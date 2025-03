L’incontro era iniziato male, Trump accoglie Zelensky con una battuta ironica: “Ti sei vestito tutto elegante…” Video

Essere stato accolto con un “Si è vestito elegante oggi” a Zelensky doveva già fare capire il clima che poteva aspettarlo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arrivato alla Casa Bianca in felpa e pantaloni cargo è stato accolto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump con una battuta di Trump da “bar”: “Si è vestito elegante oggi”. il Leader ucraino ha incassa il sarcasmo con un sorriso, senza apparente imbarazzo.

Zelensky si è presentato alla Casa Bianca come ha sempre fatto in questi tre anni guerra, in tutte le occasioni: senza giacca e cravatta, indossando una felpa delle forze armate ucraine. La battuta sarcastica di Trump è quindi sembrata con la “presentazione” di quello che poi è accaduto nel dibattito.

Ma Zelensky, visto come era stato concordato l’incontro doveva aspettarselo. Sembra infatti che Trump avesse rifiutato di incontrare il presidente ucraino e avrebbe detto ai suoi collaboratori di non accettare l’incontro. Poi sulla questione è intervenuto il presidente francese Macron che durante la sua visita alla Casa Bianca ha pregato il tycoon di accettare il vertice, cosa che ha fatto ma evidentemente ha accettato mdi controvoglia solo per cortesia istituzionale.