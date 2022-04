L’Indonesia rifiuta diktat USA e invita Putin e Zelensky al G20: rifutato anche invio armi a Kiev

Il presidente indonesiano Widodo, ha invitato il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin e il presidente ucraino Vladimir Zelensky al summit del G20 in programma a Bali martedì 15 e mercoledì 16 novembre

Il presidente russo Vladimir Putin è stato ufficialmente invitato al summit del G20 che si terrà a Bali in Indonesia, martedì 15 e mercoledi 16 novembre. Dmitry Peskov, addetto stampa del presidente della Federazione Russa, ha dichiarato: “La Russia si prepara al vertice del G20, ma è ancora presto per parlare delle modalità di partecipazione”.

Peskov ha anche ricordato che il giorno prima il presidente Putin aveva avuto una conversazione telefonica definita molto positiva: “Putin ha augurato successo alla presidenza indonesiana del G20, assicurando che anche la Russia farà tutto il necessario e tutto il possibile per contribuire a una presidenza di successo. – Ha affermato Peskov ai giornalisti – E anche la Russia si preparerà per questo vertice. È ancora presto per parlare delle modalità della nostra partecipazione. Vi informeremo tempestivamente”. A Peskov è stato inoltre chiesto se fosse stato deciso se Putin avrebbe visitato l’Indonesia in occasione del vertice o se avrebbe partecipato in videoconferenza; domanda rimasta senza risposta.

Il portavoce del Pentagono, John Kirby, in una intervista alla Cnn, ha dichiarato che invitare Putin al G20 è inappropriato. “Il presidente russo, Vladimir Putin, non dovrebbe assolutamente prendere parte al vertice del G20 di quest’anno in Indonesia”.

Sempre secondo il punto di vista di Kirby, “Putin ha isolato la Russia con le sue stesse azioni e dovrebbe continuare a essere isolato dalla comunità internazionale ed è inappropriato per la comunità internazionale continuare a trattare la Russia come se le cose fossero normali, perché non lo sono. Putin si è isolato e dovrebbe continuare a subire le conseguenze delle sue azioni in Ucraina”.

Dichiarazioni che di fatto non hanno riscontro nella realtà, solo 39 nazioni nel mondo hanno aderito alle sanzioni contro la Russia, tutto il resto del mondo al contrario non li ha prese in considerazione e molte di queste anzi hanno rafforzato i rapporti economici, Cina ed India solo per citare i più grandi. Inoltre proprio l’Indonesia con l’invito di oggi a Putin ha smentito le dichiarzioni del portavoce del Pentagono.

Oltre a Putin, il presidente indonesiano Widodo, ha invitato al summit del G20 anche Volodymyr Zelensky che appresa la notizia ha ringraziato. Il presidente ucraino inoltre ha chiesto all’Indonesia l’invio di armi, ma il presidente indonesiano ha respinto la richiesta di inviare armi in Ucraina.

Come riporta la Cnn Indonesia, Widodo ha chiarito che il Paese aderisce ai principi di una politica estera libera e ha ricordato che la Costituzione vieta la fornitura di armi ad altri Stati. Il presidente ha comunque offerto aiuti umanitari a Kiev. “Ho espresso la mia speranza che la guerra possa presto finire e che si possano trovare soluzioni pacifiche attraverso i negoziati”, ha dichiarato Jokowi, il nome con cui è comunemente noto il presidente indonesiano, ribadendo di avere respinto la richiesta di armi fattagli da Zelensky nel loro ultimo colloquio telefonico.