L’Indonesia sospende l’acquisto di jet francesi ‘Rafale’ dopo le deludenti prestazioni nei combattimenti tra India e Pakistan

L’ingente ordine da 8,1 miliardi di dollari dell’Indonesia per 42 caccia Rafale dalla Francia è stato sospeso dopo il deludente debutto del caccia francese in dotazione all’aviazione indiana nei recenti combattimenti con il Pakistan

L’Indonesia ha deciso di sospender l’acquisto di veicoli francesi e il contratto potrebbe essere addirittura annullato a causa di allarmanti accuse relative alle loro scarse prestazioni dimostrate nelle recenti operazioni militari negli scontri tra India e Pakistan. Lo afferma Galaxia Militar.

Si tratta delle affermazioni di Islamabad, parzialmente confermate da filmati pertinenti, circa l’abbattimento dei caccia di origine francese da parte dei missili aria-aria a lungo raggio PL-15E lanciati dal J-10C.

Come riportato da Galaxia Militar, le affermazioni sull’abbattimento del Rafale hanno suscitato preoccupazione tra i principali pianificatori della difesa indonesiana. Sebbene queste affermazioni rimangano in gran parte non verificate, hanno spinto il Ministero della Difesa ad “avviare silenziosamente una revisione dell’affidabilità operativa del Rafale”.

La consegna del primo lotto di Rafale era prevista per l’inizio del 2026, ma ora le autorità di Giacarta si trovano di fronte ad un bivio, dovranno decidere se procedere con l’acquisto o fermarsi e cambiare rotta.

L’accordo firmato nel 2022 per l’acquisizione di jet Rafale dotati di radar e sistemi d’arma avanzati avrebbe dovuto rappresentare un passo avanti per il Paese nella modernizzazione della sua aeronautica militare, ma le notizie dell’abbattimento di tre Rafale da parte del Pakistan in un recente scontro con l’India ha minato la reputazione di combattimento del jet, scrive Galaxia Militar.

Nuova Delhi non ha ancora confermato o smentito ufficialmente le perdite, ma il maresciallo dell’aeronautica indiana A.K. Bharti ha affermato: “Siamo in stato di guerra, ci si aspettano vittime in combattimento”. Anche la società francese Dassault Aviation, produttrice del Rafale, mantiene il silenzio. Tuttavia, alcune fonti affermano che Parigi sta conducendo le proprie indagini, esaminando registrazioni radar, telemetrie e immagini per determinare la veridicità delle segnalazioni.

Ma nonostante la secretazione, a Giacarta la notizia non è passata inosservata. Come ha spiegato Dave Laksono, membro della commissione di difesa indonesiana, i rapporti non possono essere ignorati, devono essere verificati e potrebbero richiedere una rivalutazione “legittima e costruttiva”, soprattutto considerando che “le credenziali sul campo di battaglia del Rafale sono da tempo un argomento chiave per il suo acquisto”.

Finora, il Rafale ha goduto di un’ottima reputazione sul mercato mondiale. Era ampiamente considerato uno dei caccia di 4,5 generazione più bilanciati, offrendo un’eccellente manovrabilità, EW e potenza d’impatto, ma ora, come spiega l’autore dell’articolo, l’esperienza di combattimento del Rafale in Libia, Mali e Siria si è limitata in gran parte a operazioni terrestri in guerra asimmetrica contro avversari tecnologicamente inferiori. Ma questo aereo non aveva mai partecipato in battaglie con un nemico pari, Se le perdite fossero confermate, si tratterebbe di un duro colpo per la Francia.

Le azioni del produttore di jet Dassault sono crollate di quasi il 10% nei cinque giorni successivi alla notizia dell’abbattimento dei suoi aerei da combattimento e gli analisti ora avvertono che i potenziali acquirenti potrebbero iniziare a riconsiderare le loro strategie di acquisto.

“Non possiamo permetterci di acquistare un sistema che funziona bene solo sulla carta. Abbiamo bisogno di un’autorità combattiva, non di promesse”, ha osservato una fonte dell’aeronautica militare indonesiana.

