Lipari. Auto si schianta su albero: muore una 26enne e 4 feriti di cui 2 gravissimi trasferiti in elisoccorso

Una tragedia si è verificata all’alba di ieri mattina: una ragazza è morta sul colpo e 4 giovani sono rimasti feriti, due dei quali sono gravissimi e sono stati trasferiti in elisoccorso

È accaduto poco dopo le 5,30 di ieri sulla stradale nella zona di Quattropani. La vittima è Desirée Villani, una ragazza di appena 26 anni. Secondo una prima ricostruzione, i cinque giovani tre donne e due giovani,viaggiavano a bordo di un Renault Clio nera , quando, per cause in corso di accertamento, il conducente, un ragazzo di 27 anni, in una curva all’altezza di Castellaro, ha perso il controllo del mezzo e si schiantato contro un albero. Nel terribile impatto Desirée Villani è morta sul colpo, mentre gli altri quattro giovani sono rimasti feriti.



Immediati sono arrivati gli uomini del 118 e i Vigili del Fuoco hanno estratto il corpo privo di vita della 26enne che viaggiava nel sedile posteriore, mentre il conducente della vettura, un ragazzo di 27 anni, che ha riportato alcune fratture al cranio e versava in gravi condizioni, è stato intubato ed e trasferito in elisoccorso dalle Eolie nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Anche un altro ferito, giovane di 26 anni, che ha riportato diverse fratture, è stato trasportato l’elisoccorso del 118 al Papardo di Messina.

I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri, che hanno sequestrato la vettura e aperto un fascicolo ceh è stato inviato all’autorità giudiziaria di Barcellona pozzo di Gotto.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/