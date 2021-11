Lipari. Malore improvviso: 59enne trovato morto in casa. Disposta autopsia

È stata disposta l’autpsia sul cadavere ritrovato all’alba dell’altro ieri mattina, nella frazione di Pianoconte a Lipari. Il 59enne era riverso a terra senza vita sul terrazzo della sua abitazione

Un uomo di 59 anni anni è stato trovato morto sul terrazzo della sua abitazione, ubicata in località Cugne, frazione Pianoconte a Lipari, la più grande delle isole Eolie . La vittima viveva da solo e la scoperta è stata fatta da un familiare che all’alba avrebbe notato la luce accesa nell’abitazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il fascicolo è stato inviato alla procura di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. L’ipotesi privilegiata sarebbe di un malore improvviso.

Secondo le prime indiscrezioni, la vittima sarebbe un ex operaio del settore edile che in passato avrebbe anche giocato in alcune formazioni dilettanti di calcio.