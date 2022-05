Lipari (ME). Cade da un’impalcatura di un’abitazione in ristrutturazione: imprenditore muore sul colpo

Stava ristrutturando un’abitazione ed è caduto da un’impalcatura: imprenditore muore nonostante l’arrivo dell’ambulanza

La tragedia è accaduta all’interno di un cantiere allestito in località Zinzalo a Lipari, nota isola dell’Eolie in provincia di Messina. La vittima è Bartolo Zaia, imprenditore edile di 68 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si era recato nella casa della figlia dove stava eseguendo dei lavori di restauro di un rudere ed è salito su un’impalcatura, da dove, forse a causa di malore, sarebbe caduto rovinosamente perdendo la vita .

A lanciare l’allarme è stato un passante e sul posto sono arrivati gli uomini del 118, che nulla hanno potuto fare per 68enne se non costatarne il decesso, oltre a due pattuglie dei carabinieri, che hanno avviato le prime indagini per stabilire l’esatta dinamica dei fatti. L’immobile è stato posto sotto sequestro, mentre la salma è stata trasferita nella sala mortuaria del cimitero.