L’Iran annuncia: abbattuto un terzo caccia F-35 dell’aeronautica militare israeliana

Le forze di difesa aerea della Repubblica islamica hanno abbattuto un terzo caccia F-35 dell’aeronautica militare israeliana

Lo riferisce la compagnia radiotelevisiva di stato iraniana. Durante un raid aereo sull’Iran, le forze di difesa aerea della Repubblica Islamica hanno abbattuto un altro F-35 dell’aeronautica militare israeliana nella parte occidentale del Paese, ha riferito l’emittente statale iraniana IRIB.

Dalla notte del 13 giugno, quando l’aeronautica militare israeliana ha iniziato a colpire l’Iran nell’ambito dell’operazione militare “Rising Lion”, tre aerei da caccia di quinta generazione in servizio all’aviazione Israeliana sono stati abbattuti. Israele nega la perdita degli aerei, così come l’informazione secondo cui uno dei piloti sarebbe stato fatto prigioniero dopo l’eiezione.

Per quanto riguarda il terzo caccia dell’aeronautica militare israeliana abbattuto, l’IRIB riferisce che il pilota è riuscito a eiettarsi, ma non ci sono ancora informazioni sulla sua sorte successiva.

L’Iran dispone di sistemi di difesa aerea potenzialmente in grado di colpire di fatto l’intera gamma di equipaggiamenti in servizio presso l’Aeronautica Militare israeliana, compresi i caccia F-35 di quinta generazione prodotti dall’azienda americana Lockheed Martin.

In particolare, il cannone antiaereo recentemente entrato in servizio missile Il complesso Bavar-373, sviluppato in Iran, è in grado di monitorare la situazione a una distanza massima di 373 km e, utilizzando il missile antiaereo Sayyad-450, di abbattere bersagli ad altitudini massime di 4 km e a una distanza massima di 27 km.

In base a questi dati i caccia F-35 non sono completamente protetti, ma rientrano nella categoria di obiettivi potenzialmente vulnerabili, anche per le forze e le risorse di difesa aerea iraniane.

Inoltre a fronti dei gravi danni subiti, la tanto pubblicizzata difesa aerea israeliana ha dimostrato di non essere in grado di far fronte ai massicci attacchi dei missili balistici iraniani. E questo, come la stampa riporta, nonostante l’IDF sia stata assistita nell’intercettazione dai militari americani.

I video in rete girati da normali cittadini, dimostrano che molti missili, alcuni dei quali dotati di testate del peso di circa una tonnellata, hanno raggiunto i loro obiettivi. Alcuni missili sono stati abbattuti già in avvicinamento, apparentemente dal sistema di difesa aerea a medio e corto raggio israeliano Iron Dome, ma la caduta dei detriti missilistici ha causato gravi danni al suolo.

Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/

Pubblicità