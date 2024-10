L’Iran attacca Israele: lanciati almeno 200 missili su Tel Aviv che hanno superato Iron Dome e colpito la città – Video

Da qualche ora circolava la notizia che l’Iran era pronta a bombardare Israele e poco fa una pioggia di missili, pare almeno 200, ha investito Aviv e potrebbe essere solo la prima ondata

Secondo Bloomberg si tratterebbe di missili almeno 200 balistici iraniani lanciati su Tel Aviv e molti come di vede dal video, hanno superato il sistema antimissili israeliano Iron Dome colpendo la città. Secondo i media un edificio nel Nord di Tel Aviv sarebbe stato colpito e danneggiato: “Colpito un edificio a Nord di Tel Aviv”. Lo riporta Ynet senza fornire ulteriori dettagli.

Al momento le sirene d’allarme anti missile stanno risuonando in tutto Israele e l’esercito ha ordinato ai residenti di andare nei rifugi. “Poco fa missili sono stati lanciati dall’Iran verso lo Stato di Israele”, ha annunciato l’esercito israeliano dando istruzioni alla popolazione di seguire con precisione le istruzioni del fronte interno. “Entrate immediatamente nei rifugi non appena sentite le sirene”, si legge nell’allarme dell’Idf.

L’Iran considera il suo attacco contro Israele una risposta legittima alla violazione della sovranità del paese. Lo ha affermato la Missione Permanente iraniana presso le Nazioni Unite.

In simultanea ci sono stati due attacchi terroristici: uno in un centro commerciale di Tel Aviv, l’altro alla metropolitana leggera di Giaffa. Almeno sette persone sono rimaste ferite nella sparatoria nel centro commerciale israeliano di Tel Aviv, secondo i soccorritori, in quello che la polizia ha definito un presunto attacco “terroristico”. “Almeno sette sono rimasti feriti in due diversi siti”, ha detto il capo del servizio medico di emergenza Magen David Adom, Eli Bin. “I paramedici stanno fornendo cure mediche a un numero di vittime in condizioni diverse”, ha detto il servizio di emergenza. I due terroristi che hanno compiuto l’attacco sono stati “neutralizzati”, ha fatto sapere la polizia.