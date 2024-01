L’Iran colpisce il gruppo armato Jaish al-Adl in Pakistan con missili e droni: proteste di Islamabad 

Le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno lanciato un attacco con droni e missili contro il gruppo armato Jaish al-Adl nella provincia pakistana del Baluchistan a seguito del quale d ue bambini sono morti e altri tre feriti

Lo riporta l’emittente araba Al Jazeera citando l’agenzia di stampa Reuters. Il Pakistan ha protestato per gli attacchi dell’Iran che definisce una “violazione non provocata” del suo spazio aereo. Il bersaglio dell’Iran è stato il gruppo terroristico Jaish al-Adl, responsabile di diversi attacchi nella Repubblica islamica,.che opera nella provincia sud-orientale iraniana del Sistan-Baluchistan, confine di quasi mille chilometri condiviso tra Iran e Pakistan.

Il Pakistan accusa l’Iran di aver effettuato ieri attacchi aerei “illegali” sul suo territorio e il ministero degli Esteri pakistano in una nota ha dichiarato: “È ancora più preoccupante che questo atto illegale abbia avuto luogo nonostante l’esistenza di diversi canali di comunicazione tra Pakistan e Iran”.

Il ministero degli Esteri pakistano afferma di aver convocato il rappresentante iraniano a Islamabad per protestare contro “una violazione ingiustificata del suo spazio aereo”. “Questa violazione della sovranità del Pakistan è totalmente inaccettabile e può avere gravi conseguenze”, ha avvertito il dicastero in un comunicato spiegando che l’attacco sul territorio pakistano ha “causato la morte di due bambini innocenti e il ferimento di tre bambine”.

Le autorità iraniane non hanno al momento rilasciato dichiarazioni. Teheran e Islamabad si accusano spesso a vicenda di consentire ai gruppi ribelli di operare dai rispettivi territori per lanciare attacchi, ma è raro che le forze ufficiali dei due paesi intervengano. “Ciò che è ancora più preoccupante è che questo atto illegale è avvenuto nonostante l’esistenza di diversi canali di comunicazione tra Pakistan e Iran”, ha aggiunto il ministero. “Il Pakistan ha sempre sostenuto che il terrorismo è una minaccia comune a tutti i paesi della regione e richiede un’azione coordinata. Tali atti unilaterali non sono in linea con le relazioni di buon vicinato e possono seriamente minare la fiducia bilaterale”, ha sottolineato il comunicato di Islamabad.

Ma quello che più preoccupa l’Occidente è che l’Iran è di fatto direttamente entrato nel conflitto medio orientale entrato e non più solo attraverso la sua rete di combattenti in primis gli Hezbollah libanesi agli Houthi yemeniti che continuano a sparare alle navi di passaggio nel Mar Rosso incuranti della reazione degli Stati Uniti. iI Guardiani della Rivoluzione infatti, nella notte tra lunedì e martedì hanno lanciato “missili balistici” sull’Iraq e la Siria: il primo raid per mandare un segnale al nemico Israele e al suo alleato Usa che “creano insicurezza nella regione”, il secondo per “vendicare” il sanguinoso attentato di inizio gennaio a Kerman rivendicato dall’Isis.