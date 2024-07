L’Iran in ottobre lancerà in orbita due satelliti dalla Russia. Tra Teheran e Mosca pronto un accordo di cooperazione globale

Due satelliti iraniani, ‘Hod Hod’ e ‘Kosar’ saranno lanciati in orbita terrestre bassa in ottobre da una stazione in Russia

Lo ha annunciato il capo dell’agenzia spaziale iraniana, Hassan Salariyeh, facendo sapere che il ‘Kosar’ è stato sviluppato in Iran dalla compagnia privata Omid Faza e da un gruppo di studenti dell’università Amirkabir. “Il satellite Kosar, che è un satellite di osservazione, dovrebbe essere lanciato e messo in orbita quest’anno. Anche il satellite Hod Hod, in quanto satellite di ricerca e comunicazione, dovrebbe essere lanciato contemporaneamente”, ha detto Salariyeh, come riferisce Mehr. Kosar è un satellite di osservazione con una risoluzione di immagine di 3,5 metri per pixel, che può essere utilizzato per scopi agricoli, di rilevamento e di demarcazione e ha una durata orbitale di due anni mentre è previsto che Hod Hod venga utilizzato nei settori dell’Internet of Things (IoT), dell’agricoltura, dei trasporti e della gestione delle crisi.

Il lancio dei due satelliti è parte di un accordo di cooperazione globale tra la Russia e l’Iran del quale è stato completato la preparazione , ha riferito martedì l’agenzia di stampa statale TASS, citando il Ministero degli Esteri russo.