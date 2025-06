L’Iran lancia oltre 100 missili su Haifa e Tel Aviv mentre i caccia israeliani stanno bombardando diversi obiettivi a Teheran

La televisione di stato iraniana in prima serata ha affermato che “si prevedono attacchi pesanti e distruttivi contro Israele entro poche ore” e poco dopo sono stati lanciati oltre 100 missili su Haifa e Tel Aviv. Contemporaneamente l’aeronautica israeliana sta bombardando diversi obiettivi a Teheran

La televisione di stato iraniana ha annunciato che il Paese ha avviato stasera la seconda ondata della sua Operazione “Vera Promessa 3” su Israele e ha affermato che questa volta l’attacco prevede una combinazione di droni e “più di 100” missili, con Haifa e Tel Aviv come obiettivi principali stasera. Il Times of Israel riporta che le sirene d’allarme stanno suonando nell’area di Haifa e in varie altre zone nel nord d’Israele in seguito al lancio di missili balistici da parte dell’Iran.

L’Idf ha confermato di aver individuato una raffica di missili balistici lanciati dall’Iran verso Israele e le difese aeree per abbattere le minacce sono state attivate. Poi le sirene hanno iniziato a suonare e i civili sono stati istruiti a rimanere nei rifugi fino a nuovo avviso. Lo riporta il Times of Israel.

Contemporaneamente l’aeronautica israeliana ha iniziato a bombardare diversi obiettivi a Teheran. Lo riferisce l’Idf e l’Iran ha attivato la propria difesa anti-aerea nella capitale e in sei province del Paese, tra cui Hormozgan, Kermanshah, Qom, Azerbaigian Occidentale, Lorestan e Khuzestan. Lo hanno riferito l’agenzia Tasnim e la televisione di Stato iraniana. Secondo quanto riportato, la risposta è scattata contro “obiettivi ostili”, mentre l’agenzia Fars ha diffuso immagini che mostrerebbero la “distruzione di due velivoli israeliani a Teheran”.

Redazione Fatti & Avvenimenti

