l’Iran oltre ai droni consegnerà alla Russia centinaia di missili balistici: ira di Stati Uniti e Nato che minacciano sanzioni

Decine di militari russi si stanno addestrati in Iran per utilizzare il sistema missilistico balistico a corto raggio Fath-360, che gli iraniani si apprestano a consegnare a Mosca

Lo scrive Reuters che cita due fonti di intelligence europee, aggiungendo che si aspettano l’imminente consegna di centinaia di armi a guida satellitare alla Russia per la sua guerra. in Ucraina. Secondo le fonti, i rappresentanti del ministero della Difesa russo il 13 dicembre scorso, hanno firmato un contratto a Teheran con funzionari iraniani per la fornitura di centinaia di missili Fath-360 e un altro sistema missilistico balistico costruito dall’Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) di proprietà del governo iraniano chiamato Ababil, hanno detto i due servizi di intelligence.

Citando diverse fonti di intelligence riservate, i funzionari hanno affermato che il personale russo ha visitato l’Iran per imparare come utilizzare il sistema di difesa Fath-360, che lancia missili con una portata massima di 120 km (75 miglia) e una testata di 150 kg. Una delle fonti ha affermato che “l’unico passo successivo possibile” dopo l’addestramento sarebbe la consegna effettiva dei missili alla Russia. Mosca possiede i propri missili balistici, ma la fornitura di Fath-360 potrebbe consentire alla Russia di utilizzare una parte maggiore del suo arsenale per obiettivi oltre la linea del fronte, impiegando al contempo testate iraniane per obiettivi a raggio più vicino, ha detto un esperto militare.

Un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha affermato che insieme agli alleati della NATO e i partner del G7 “sono pronti a fornire una risposta rapida e severa se l’Iran dovesse procedere con tali trasferimenti”.

Ciò “rappresenterebbe una drammatica escalation nel sostegno dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina”, ha detto il portavoce. “La Casa Bianca ha ripetutamente messo in guardia sull’approfondimento del partenariato in materia di sicurezza tra Russia e Iran dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia”. Il ministero della Difesa russo non ha risposto a una richiesta di commento.

