Incidente tra la Quinta Flotta degli Stati uniti e marina iraniana in acque internazionali: l e guardie della rivoluzione iraniane hanno sequestrato una nave commerciale nel Golfo

E’ quanto sostiene la Marina Usa, aggiungendo che le forze statunitensi hanno monitorato l’incidente in acque internazionali, con i militari della Quinta Flotta della Marina con sede nel Bahrein, che “hanno valutato che le circostanze di questo evento non giustificavano ulteriori risposte”. ha dichiarato il comandate in un comunicato.Mercoledì, la Marina statunitense ha anche dichiarato di aver bloccato due tentativi di sequestro di petroliere commerciali da parte della Marina iraniana in acque internazionali al largo dell’Oman.

Il mancato intervento della marina statunitense probabilmente è dovuto al fatto che l’Iran, da martedì scorso, è ufficialmente il nono membro dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO), l’organizzazione per la sicurezza asiatica, a seguito del 23° vertice dell’organizzazione tenutosi a Samarcanda.

L’organizzazione di fatto e la contro parte della Nato e conta già i seguenti membri: Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, India, Pakistan, Tagikistan e Uzbekistan. Il 2024 dovrebbe essere l’anno della Bielorussia.