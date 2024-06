L’Italia agguanta il passaggio agli ottavi al 98′ con Zaccagni e finisce un incubo, con la Croazia è un 1 a 1 al cardiopalma 

Quando ormai anche i commentari in Tv erano rassegnati, a sette secondi dalla fine Zaccagni realizza il gol della vita e pareggia la rete di Modric: l’Italia è agli ottavi dove affronterà la Svizzera

A solo 7 secondi al fischio finale e con 8 minuti di recupero, l’Italia calcistica esplode in un boato nazionale, poi l’arbitro fisdchia la fine ed è un pianto collettivo, i giocatori italiani per la gioia ormai inaspettata e i croati per la beffa subita agli ultimi secondi. Ma per noi va bene così.

Per avere un quadro immediato di quanto successo in campo, basta vedere che il migliore in campo degli italiani è stato Donnarumma che ha parato un rigore a Modric e compiuto un paio di interventi prodigiosi. Per il resto una nazionali con singoli elementi ottimi, ma che non sono fino a questo momento una squadra. I giocatori spesso non si trovano, sbagliano passaggi semplici, perdono la palla e quando ripartano appaiono lenti e prevedibili. Pochi i guizzi che possono fare la differenza. E’ questa anostro modesto avviso la sintesi delle ultime due partite della nazionale, qualcosa deve essere corretto, altrimenti con la Svizzera, prossimo avversario, potrebbe essere l’ultima partita di questo Euro 2024.

L’1-1 di Lipsia, ad essere neutrali, punisce la Croazia, il al 98′ un destro all’incrocio dei pali di Zaccagni, mette una enorme pezza su una partita giocata in maniera insufficiente. Un grande Luka Modric aveva sbloccato il match al 55′ dopo essersi fatto parare un rigore da superlativo Donnarumma e dopo il gol l’Italia ere in apnea fino al lampo all’ultimo respiro di Zaccagni, che ricorderà per sempre questo gol. Agli ottavi di finale dunque l’Italia affronterà la Svizzera a Berlino e se la musica non cambia sarà difficile ripetere un altro miracolo.