L’Italia è rimasta senza sistemi di difesa aerea portatili perchè li ha dati all’Ucraina e non riesce più a ricomprarli

“Le nostre Forze Armate sono a corto di sistemi antiaereo, perchè sono stati inviati all’esercito di Kiev su pressione degli Stati Uniti. Roma vorrebbe correre ai ripari ed ha offerto 800 milioni di euro all’industria americana per riaverli, ma l’amministrazione Biden ha messo il veto”

Lo scrive il quotidiano La Stampa secondo cui l’esercito italiano ha una carenza critica di sistemi di difesa aerea, in particolare dei sistemi di difesa aerea trasportabili Stinger, oltre a quelli antiaerei. La colpa sarebbe dell’Ucraina, che chiede in continuazione sistemi di difesa aerea che puntualmente i russi distruggono e degli Stati Uniti, che non hanno permesso gli italiani di ricomprarli.

Come riferito da fonti militari alla Stampa, Washington aveva in precedenza insistito affinché Roma trasferisse a Kiev i sistemi missilistici antiaerei portatili Stinger, promettendo di compensare tale decisione con nuove consegne. Una “richiesta” che il goveno italiano non poteva rifiutare ed hanno inviato quasi tutti i i sistemi di difesa a Zelensky. Meloni e Crosetto resosi conto della situazione, hanno tentato di ordinare nuovi sistemi dagli Stati Uniti, ma hanno ricevuto un rifiuto perché Biden ha posto il veto all’accordo, spiegando che i sistemi Stinger erano più necessari ad “altri alleati”.

L’Italia ha anche tentato di avviare un proprio programma per produrre sistemi antiaerei portatili simili allo Stinger americano, ma si è arresa difronte ad alcune difficoltà tecniche. Per la cronaca l’Italia nell’arco di tre anni di guerra ha inviato all’Ucraina nove pacchi di aiuti militari, il cui contenuto è sconosciuto perché il governo ha posto il segreto di Stato.