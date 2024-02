L’italia si prepara alla guerra? Il Pentagono ha approvato la vendita di missili e bombe all’Italia

Il dipartimento di stato americano ha approvato la possibile vendita di armi all’Italia

Lo rende noto il Pentagono. L’Italia potrà acquistare dagli Stati Uniti missili aria-aria avanzati a medio raggio per un costo stimato di 69 milioni di dollari e bombe di piccolo diametro con relativo equipaggiamento per un costo stimato 150 milioni di dollari Il contractor per entrambe le potenziali vendite sarà Rtx. Una notizia che arriva in momento in cui dalla Nato – di cui l’Italia fa parte – sempre più spesso si parla di una guerra diretta con la Russia, la domanda dunque che sorge spontenea è: “l’Italia di prepara alla guerra?”.