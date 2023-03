Lite familiare: 23enne uccide la mamma con diverse martellate alla testa: arrestato dai carabinieri

L’ha colpita con diverse martellate alla testa: mamma 45enne muore poco dopo l’arrivo dei sanitari del 118. Arrestato il figlio 23enne



La tragedia è accaduta nella tarda mattinata di oggi in via Sommelier a Pinerolo, a pochi passi da Torino. La vittima è Rubina Kousar, di 45 anni, di origine pachistana, uccisa a martellate dal figlio 23enne Ahmad Imran. Secondo quanto al momento è stato reso pubblico dagli inquirenti, a dare l’allarme sarebbe stato il marito della vittima, che si sarebbe recato al comando della polizia municipale di Pinerolo dichiarando al piantone: “Sangue, mia moglie è a terra”. Quando gli agenti sono arrivati nell’abitazione, hanno trovato la donna in un lago di sangue tra il soggiorno e la cucina, ma ancora viva. Sono stati quindi chiamati i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce verde. Ai sanitari le condizioni della donna sono apparse subito critiche, ma hanno comunque cercato in tutti i modi di rianimare la 45enne che purtroppo poco dopo è deceduta.

Indagini in corso, coordinate dal pm Giorgio Nicola della Procura di Torino e secondo una prima ricostruzione, a colpire la donna con diverse martellate alla testa sarebbe stato il 23enne, al culmine di una lite. Il giovane dopo l’aggressione è scappato ma è stato fermato in strada dalla polizia municipale che lo consegnato ai carabinieri della Compagnia di Pinerolo che lo hanno trasferito in caserma per l’interrogatorio.

Non sarebbe la prima volta che il giovane è protagonista di episodi di violenza. Come riferisce La Stampa, alcuni giorni fa aveva colpito il padre al volto, rompendogli un dente. In quell’occasione era intervenuta una pattuglia della Guardia di Finanza che stava passando sotto casa, ma non era stata presentata alcuna denuncia.