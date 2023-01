Litiga con il marito e lo uccide con alcune coltellate alla gola davanti al figlio 15enne

Lite in famiglia finisce in tragedia, una donna ha ucciso il marito con un coltello davanti al figlio di 15 anni

È accaduto nella serata di ieri sabato 28 gennaio, in un’abitazione di Nuvolento, in provincia di Brescia. La vittima è Romano Fagoni, operaio di 59 anni, ucciso dalla moglie di 56 anni, con alcune coltellate alla gola. Secondo una prima ricostruzione, la coppia stava litigando alla presenza del figlio di 15 anni, quando la donna forse sopraffatta da un raptus ha preso un coltello ed ha colpito il marito più volte alla gola. A chiamare i soccorsi è stato proprio il figlio, ma quando gli uomini del 118 sono arrivati nell’abitazione, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del’uomo.

Sul posto anche le forze dell’ordine che nella notte, su disposizione del pubblico ministero di turno Raffaella Ragnoli, hanno arrestato la donna.