Lituania. Aereo cargo si schianta, un morto e tre feriti: “Si indaga su cause, compreso sabatoggio e terrorismo” – VIDEO

Il volo cargo 737- 400 della Swiftair, appaltatrice DHL, si è schiantato durante l’avvicinamento all’aeroporto internazionale di Vilnius, in Lituania. Un pilota spagnolo sarebbe rimasto ucciso, disperso un altro membro dell’equipaggio

Un aereo, gestito dalla Swiftair, un’azienda appaltatrice della DHL, si è schiantato in fase di atterraggio d’emergenza attorno alle 5:30 di oggi ora locale sull’area di alcuni edifici residenziali vicino all’aeroporto di Vilnius, in Lituania, dove sarebbe dovuto atterrare da programma. Il velivolo era partito dalla città tedesca di Lipsia. Secondo il sindaco di Vilnius Valdas Benkunskas, l’aereo ha mancato uno stabile con quattro appartamenti “per caso” e si è schiantato invece nel cortile, limitando quindi le vittime dell’incidente aereo. “Tutti i 12 residenti della palazzina sono al sicuro e sono stati evacuati”, ha detto Benkunskas. Ad ogni modo, l’edificio di due piani in via Zirniu – nel sud della capitale lituana – fortunatamente mancato dallo schianto è andato comunque in fiamme a causa dell’incidente aereo, dando però il tempo ai residenti di mettersi al sicuro senza che venissero feriti.

Il primo bilancio dell’incidente parla di un morto e tre feriti. A perdere la vita è stato un membro dell’equipaggio a bordo dell’aereo, un cittadino spagnolo. Un altro membro dell’equipaggio però risulterebbe al momento disperso. Il pilota del velivolo è stato invece estratto vivo ed è stato trasportato in ospedale con altri due feriti. “L’aereo doveva atterrare all’aeroporto di Vilnius e si è schiantato a pochi chilometri dall’aeroporto”, ha dichiarato alla stampa Renatas Pozela, capo del servizio antincendio e di soccorso.

Adesso ovviamente sono partite le indagini. Le autorità, che hanno aperto un’inchiesta, sostengono che il velivolo sarebbe precipitato per un guasto tecnico o un errore umano ma non hanno ancora escluso alcuna causa per l’incidente, compreso un atto di terrorismo. “E’ prematuro collegare l’incidente a qualcosa”, ha dichiarato alla stampa Darius Jauniskis, capo dei servizi segreti lituani. “Stiamo lavorando con i nostri partner stranieri per ottenere tutte le informazioni possibili. Non possiamo escludere la possibilità di un atto terroristico”, ha detto. “Abbiamo avvertito che queste cose sono possibili, vediamo una Russia sempre più aggressiva, ma non possiamo ancora puntare il dito contro le persone”, ha aggiunto Jauniskis.