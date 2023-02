Lo sminatore russo UR-77 Metorit distrugge un deposito di munizioni ucraino: la devastante esplosione in video

Dopo l’esperienza siriana contro l’ISIS, l’esercito russo ha ormai imparato bene come il veicolo russo per lo sminamento UR-77 Meteorit può essere usato anche in funzione offensiva grazie alla terribile potenza esplosiva di cui dispone

Ennesimo deposito di munizioni delle forze armate ucraine distrutto dall’Esercito russo nel Donbass. La particolarità del recente video arrivato dal fronte è però che l’installazione ucraina è stata distrutta con l’uso di un veicolo blindato di sminamento UR-77.

L’ UR-77 Meteorit è un veicolo armato con un lanciatore che spara “cariche di sminamento” chiamate anche “vipere esplosive”. Lo scopo orginale di questo mezzo è quello di creare una breccia nei campi minati in condizioni di combattimento. Una volta lanciata una carica infatti, espodendo con la sua lunga “coda”, provoca un’onda d’urto devastante e visibile ad occhio nudo che distrugge o fa esplodere tutte le mine nel suo raggio d’azione, aprendo così la strada alla fanteria o ai mezzi corazzati. Nel caso dell’UR-77 russo, con un solo lancio si può aprire una via in un campo minato larga 6 metri e lunga fino a 90 metri.

Il mezzo russo è dunque progettato per scopi diversi da quello dell’utilizzo offensivo in combattimento, eppure, come già segnalato nei combattimenti urbani in Siria contro l’ISIS – dove le sue cariche di linea sono state utilizzata per distruggere intere strade -, anche in Ucraina il mezzo è usato anche per attaccare direttamente obiettivi nemici.