L’On. Carmelo Pace costruisce la Democrazia Cristiana Nuova in provincia di Agrigento: tante le adesioni

Il neo eletto Onorevole all’Ars Carmelo Pace sta lavorando attivamente al processo di crescita del suo partito, la Democrazia Cristiana Nuova in provincia di Agrigento a cui in questi giorni stanno aderendo molte personalità politiche locali



Sono in tanti in questi giorni ad aderire al progetto politico della Democrazia Cristiana Nuova del Commissario Regionale Totò Cuffaro, che nella provincia di Agrigento ha eletto all’assemblea siciliana l’ex sindaco di Ribera Carmelo Pace, che si sta attivando con grande impegno a strutturare il partito in provincia.

Tra i primi ad aderire troviamo i consiglieri comunali di Santa Margherita di Belice Giusi Bavetta e Giacomo Abruzzo.

Il Dott. Aniello Paturzo è stato ha nominato Coordinatore Responsabile di Cianciana. Paturzo è un Medico Odontoiatra che svolge la propria professione come libero professionista nella provincia di Agrigento e Caltanissetta. “La mia adesione alla Democrazia Cristiana Nuova – ha commentato il neo Coordinatore Paturzo – deriva dal rapporto di stima e di piena fiducia nella persona e nell’operato e nella profonda amicizia che mi lega all’ On. Carmelo Pace, con l’auspicio di intraprendere un lungo e proficuo percorso all’interno di questo partito. A lui e al Commissario Regionale DC Totò Cuffaro, che hanno svolto un egregio lavoro di apertura e radicamento nel territorio, vanno i miei più sentiti ringraziamenti”.

A Calamonaci è stato nominato Commissario Coordinatore della Città Vincenzo Raffiti, che ringrazia sia l’Onorevole Carmelo Pace che il Commissario Regionale DC Totò Cuffaro, per l’egregio lavoro svolto nel territorio.

A Sambuca di Sicilia è stato nominato Commissario Coordinatore cittadino Gaspare Abruzzo, che ha ringraziato il Commissario Regionale Totó Cuffaro perla nomina l’Onorevole Carmelo Pace per la stima e la fiducia.

Giovanni Gangarossa è stato nominato Commissario Coordinatore della Democrazia Cristiana per la città di Porto Empedocle che ringrazia il Commissario Regionale Totò Cuffaro e ringrazio per la stima e la fiducia accordata e si congratula con l’On. Carmelo Pace per “ grande affermazione elettorale ma ancora di più per la determinazione con la quale sta lavorando al radicamento del partito in tutto il territorio della provincia di Agrigento fin dal giorno immediatamente successivo alle elezioni”.

Anche Maria Pia Greco, La Consigliera Comunale di Casteltermini ha aderito alla “Democrazia Cristiana Nuova”: “La mission che mi prefiggo – ha commentato Greco – è quella di seguire i principi fondanti della Democrazia Cristiana e impegnarmi attivamente a vivere la politica come testimonianza dei valori di un partito libero, plurale aperto, popolare, inclusivo e trasparente”.

Katia Gallo è stata nominata commissario DC di Aragona: “È un grande piacere ed un onore avere ricevuto la nomina di Commissario Coordinatore della Democrazia Cristiana per la città di Aragona dal Commissario Regionale Totò Cuffaro che ringrazio per la stima e la fiducia accordatami e un ringraziamento particolare va all’onorevole Carmelo Pace, per la fiducia e la stima che ha avuto nei miei riguardi dal primo giorno che ci siamo conosciuti”.

Ultima, almeno per il momento, aderisce alla Democrazia Cristiana Nuova la consigliere comunale di Menfi Anna Alongi.