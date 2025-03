Londra. A fuoco centralina a Heathrow: aeroporto chiuso per 24 ore. Cancellati 1.351 voli, residenti evacuati, in migliaia senza elettricità

Un incendio in una delle sottostazioni elettriche che alimentano l’aeroporto londinese di Heathrow di Londra ha causato la cancellazione di almeno 1.351 i voli e la chiusura dello scalo fino alla mezzanotte di oggi

British Airways: “Non venite ai terminal fino a nuove comunicazioni”. L’aeroporto resterà chiuso almeno fino alla mezzanotte di oggi a causa delle interruzioni di corrente provocate da un incendio in una delle sottostazioni elettriche. Almeno 120 aerei che erano già in volo verso Heathrow sono stati deviati su altre destinazioni e secondo il servizio di tracciamento FlightRadar24, oltre 1.351 voli sono stati cancellati

La compagnia di bandiera British Airways ha dichiarato che l’impatto dell’incendio è “significativo”. “Heathrow sta subendo un’importante interruzione di corrente”, ha affermato il gestore dell’aeroporto, aggiungendo che “i passeggeri non devono recarsi all’aeroporto in nessun caso finché non riaprirà”. Lo scalo resterà chiuso fino alle 23:59 del 21 marzo”, le 0.59 del 22 in Italia, ha affermato la Heathrow Airport Holdings.

Inoltre almeno 16.300 abitazioni sono rimaste senza elettricità e circa 150 persone sono state evacuate dalle proprietà circostanti la zona di Hayes, a ovest di Londra, dove i vbigili del fuoco stanno lavorando per spegnere l’incendio. È stato predisposto un cordone di 200 metri a scopo precauzionale e ai residenti è stato consigliato di tenere porte e finestre chiuse a causa di una “notevole quantità di fumo”. Ancora non determinate le cause del rogo e al momento non è chiaro quando l’alimentazione elettrica potrà essere ripristinata in modo affidabile.

L’aeroporto di Heathrow è uno degli hub più trafficati del mondo, e una chiusura di questa portata potrebbe avere ripercussioni significative sul traffico aereo internazionale. Le autorità aeroportuali hanno avvertito che si prevedono significative interruzioni nei prossimi giorni e hanno esortato i passeggeri a non recarsi a Heathrow fino a nuova comunicazione.