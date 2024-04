Londra. Armato di katana assale e ferisce almeno 5 persone in metropolitana: arrestato

Un uomo di 36 anni vestito con una felpa gialla, è stato arrestato dalla polizia dopo che con una katana ha feriti cinque persone tra cui due agenti

Lo riporta la Bbc secondo cui le forze dell’ordine hanno ricevuto segnalazioni di un veicolo che si è schiantato con un veicolo contro una casa e poi “ci sono state segnalazioni di persone accoltellate“, ha fatto sapere Scotland Yard. Stando alle prime ricostruzioni non si tratta di terrorismo. Armato con una katana ha assalito e ferito almeno cinque persone vicino alla stazione della metropolitana di Hainault, nel Nord-Est di Londra. L’uomo un 36enne, è stato arrestato e la stazione è stata chiusa dalla Metropolitan Police, mentre sul posto sono arrivate numerose ambulanze.

Le immagini pubblicate sui social network mostrano un uomo che indossa una felpa gialla con cappuccio e che che ha in mano una spada. Secondo quanto dichiarato dalla polizia non si tratta di un atto di terrorismo. “Non crediamo che ci sia alcuna minaccia in corso per la comunità. Non stiamo cercando altri sospettati”, ha dichiarato il vice comandante Ade Adelekan. L’uomo si è prima lanciato con la sua automobile all’interno di una casa privata, per poi colpire le persone con una katana.

Sul suo profilo di X il London Ambulance Service, fa sapere che sono in tutto cinque le persone ferite. Inoltre è emerso che tre di loro sono cittadini che si trovavano di passaggio nei pressi della stazione della Tube nel quartiere periferico di Londra mentre gli altri due sono agenti di polizia.