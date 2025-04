Londra insiste: “Truppe britanniche in Ucraina per 5 anni” ma Mosca avverte: “Ogni presenza di truppe Nato in Ucraina porterà a scontro diretto”

Londra e Parigi continuano ad insistere su invio in Ucraina dei “Volenterosi”, soldati Nato come deterrente per una nuova invasione russa e come presenza fissa al fianco dell’esercito di Volodymyr Zelensky

A rivelare il piano già bocciato dagli Stati Uniti è il Daily Teklegraph, dopo le parole del generale Burckhardt: “Mantenere sostegno a Kiev e definire una strategia a lungo termine”, per permettere a Kiev di rimitalizzarsi.

Il piano che da mesi il premier inglese Starmer e il presidente francese Macron tentano mi mettere in campo per sostenere militare l’Ucraina, che prevede una presenza di soldati europei, non ha incontrato al momento il sostegno materiale, quasi tutti gli alleati, se da un lato sono disposti ad inviare soldi e armi, quando si parla di soldati si tirano immediatamente indietro.

Ad inizio aprile il generale britannico Thierry Burckhardt aveva espresso la volontà del suo Paese di “mantenere un risoluto sostegno all’Ucraina che le consenta di continuare a combattere e definire una strategia a lungo termine per trasformare il modello di esercito”, parole che le ultime rivelazioni del Daily Telegraph sembrano confermare. Londra, secondo il giornale, sta valutando una permanenza di proprie truppe in Ucraina che può arrivare fino a cinque anni, in attesa della completa rimilitarizzazione del Paese. Inoltre al dispiegamento di truppe terrestri, la “coalizione dei volenterosi” vorrebbe anche dispiegare forse aerre e navali per garantire la protezione dei cieli aereo e del Mar Nero.

Il piano di Londra e Parigi appare di difficile attuazione oltre cha rischioso, innanzitutto perchè dovranno attuarlo senza le garanzie di sicurezza fornite dalla Casa Bianca e quindi a proprio rischio e pericolo e soprattutto senza l’ombrello protettivo dell’Art. 5 della Nato. E poi perché la Russia ha più volte ribadito che la presenza di truppe di Paesi Nato su suolo ucraino darebbero il via a uno scontro diretto con Mosca e che il Cremlino non potrebbe mai accettare che gli eserciti parte dell’Alleanza svolgano anche solo funzione di peacekeeping davanti ai suoi confini.“Ogni presenza di truppe di Paesi Nato in Ucraina, indipendentemente dalla bandiera, insegne e il mandato dichiarato, sarà considerato dalla Russia come una minaccia alla sua sicurezza e porterà il rischio di uno scontro diretto con l’intera Alleanza”.

Ma Gran Bretagna e Francia non sembrano sentire ragioni e continuano a fare piani per mettere gli scarponi dei "Volenterosi" sul suolo ucraino, per impedire – a loro dire – la ripresa delle ostilità, ma che finirà inevitabilmente per ampliare il conflitto.