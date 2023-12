L’Onu approva risoluzione su Gaza ma è un guscio vuoto: solo aiuti urgenti e nessuna tregua

Dopo giorni di rinvii, il Consiglio di sicurezza dell’Onu con 13 voti a favore e due astensioni di Stati Uniti e Russia approva un testo sulla guerra a Gaza che non contiene nulla se non la solita richiesta di aiuti urgenti per Gaza: ignorata la richiesta di una tregua immediata

È la seconda risoluzione approvata dopo oltre due mesi di guerra che contiene solo la richiesta di misure “urgenti” per consentire “un accesso immediato, sicuro e senza ostacoli di aiuti umanitari” nella Striscia e per “creare le condizioni per una cessazione sostenibile delle ostilità”, ma senza stabilirne nemmeno i tempi. La formulazione originaria della bozza, dopo estenuanti trattative è stata limata ed emendata per giorni per convincere gli Usa a non porre un nuovo veto, chiedeva ,”l’urgente sospensione delle ostilità”, anche se non un cessate il fuoco vero e proprio per il no tassativo di Israele e Stati Uniti.

Nel testo approvato è sparito il passaggio sulla “tregua immediata”, deplora “ogni atto di terrorismo” così come “gli attacchi contro i civili, esige la liberazione “senza condizioni” di tutti gli ostaggi e non menziona alcuna condanna esplicita e univoca dell’attacco di Hamas del 7 ottobre. “Israele continua a ignorare le richieste di un cessate il fuoco umanitario. Il suo assedio è inumano”, ha detto, reagendo al voto, l’ambasciatore palestinese all’Onu Riyad Mansour. “La risoluzione è un passo nella giusta direzione – ha aggiunto riferendosi agli aiuti umanitari – ma non c’è modo di fermare il genocidio senza un cessate il fuoco’, ha insistito, quando nella Striscia il bilancio delle vittime ha superato i 20.000 morti e mezzo milione di persone, secondo le Nazioni Unite, rischiano di morire di fame.

Duro come ormai da prassi il segretario generale Antonio Guterres: “Il vero problema è che la modalità con cui Israele conduce questa offensiva sta creando ostacoli alla distribuzione di aiuti umanitari a Gaza. Un cessate il fuoco umanitario è l’unico modo per andare incontro ai disperati bisogni della popolazione di Gaza”.

L’ambasciatore israeliano Gilad Erdan ha subito messo in chiaro che la decisione del Consiglio “mantiene l’autorità della sicurezza israeliana di monitorare e ispezionare gli aiuti in ingresso a Gaza”. “Giusta la decisione del Consiglio di sicurezza che l’Onu garantisca una razionalizzazione nel trasferimento degli aiuti e che arrivino a destinazione e non ad Hamas”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Eli Cohen che però ha avvertito: “Israele continuerà la guerra fino al rilascio di tutti i rapiti e all’eliminazione di Hamas nella Striscia”.

Hamas giudica la risoluzione su Gaza “un passo insufficiente”e accusa gli Usa di aver “svuotato” il testo. “Negli ultimi cinque giorni, l’amministrazione statunitense ha lavorato per svuotare questa risoluzione della sua essenza e presentarla con questa formula debole… che sfida la volontà della comunità internazionale e dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite di fermare l’aggressione di Israele contro il nostro popolo palestinese indifeso”, si legge nella dichiarazione diffusa da Hamas di cui dà conto Harretz sul suo sito web citando Reuters.

Inoltre non sembra ci siano passi avanti nemmeno sui negoziati che Israele e Hamas stanno conducendo con la mediazione di Egitto e Qatar. Dopo il no del gruppo palestinese a una proposta di una settimana di tregua contro la liberazione di 40 ostaggi, funzionari israeliani avrebbero offerto due settimane di stop delle ostilità in cambio di decine di rapiti. Hamas continua a ripetere di non voler procedere ad alcun rilascio senza “la fine dell’aggressione” su Gaza, ma fonti riportate dalla tv Kan hanno riferito che la fazione islamica starebbe “riflettendo” a questa seconda proposta. Nell’attesa che si arrivi aun compromesso, Israele continua a bombardare la Striscia.