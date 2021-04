Loredana Graziano ha avvelenato il marito perché voleva un figlio dall’amante, poi è uscita per una lezione di canto

Loredana Graziano aveva deciso di uccidere il marito per rifarsi una vita con l’amante, dal quale voleva avere a tutti costi un figlio, e subito dopo avere messo in atto il suo progetto è uscita per una lezione di canto



I carabinieri hanno arrestata Loredana Graziano con l’accusa di omicidio volontario, la 36enne avrebbe cominciato a dare di nascosto a Sebastiano Rosella Musico, sciolto nell’acqua il Coumadin, medicinale anticoagulante abitualmente assunto dalla zia, ma nonostante le dosi massicce il farmaco non aveva raggiunto lo scopo e così Loredana ha ripiegato sul più efficace cianuro.

Il 22 gennaio del 2019, giorno del decesso dell’uomo, la donna, con l’amante e un’amica, è andata a Palermo per una lezione di canto. Poco prima di uscire avrebbe somministrato al marito il veleno che il padre usava per uccidere le erbe infestanti. E’ stata la stessa donna che lo ha raccontato nel mese di marzo all’amante. Mentre scendeva le scale per uscire avrebbe sentito il tonfo del corpo che cadeva. Ma sarebbe salita in macchina e andata via.



A scoprire i retroscena di questa diabolica vicenda sono stati i carabinieri, che attraverso l’azienda sanitaria sono riusciti a ricostruire tutti gli acquisiti di medicinali fatti. A queste prove si sono aggiunte le conversazioni choc dell’ex amante, che ha raccontato agli inquirenti i dettagli dell’omicidio: “Tu hai ammazzato tuo marito, lo hai avvelenato, lo hai fatto, lo hai detto e ora mi hai buttato nell’immondizia. Stai giocando con i miei sentimenti. Lo sai che hai fatto ? Che eri in pizzeria, eri incatenata e tutte queste cose non le potevi fare. E quel povero Cristo che lo hai avvelenato”.

A seguito di queste dichiarazioni i carabinieri hanno riaperto le indagini sul decesso dell’uomo in un primo momento creduto morto per un infarto. Secondo gli investigatori la Graziano avrebbe invano per anni tentato di avere un figlio col marito, Sebastiano Rosella Musico. Poi avrebbe cercato di rimanere incinta dell’amante, tanto da andare con lui dal ginecologo per trovare una cura all’infertilità.

Tentativi falliti che avrebbero indotto Loredana a iniziare una terza relazione, scatenando la rabbia del primo amante, che avrebbe iniziato a perseguitarla.

La vigilia di Natale del 2019 la donna ha denunciato l’amante per stalking per la terza volta, che è stato arrestato, ma ha raccontato agli investigatori che aveva cose importanti da riferire sulla fine del marito di Loredana. Poi ha consegnato le sim telefoniche per confermare le sue accuse. Nelle memorie ci sono conversazioni, messaggi che hanno inchiodato Loredana e fatto riaprire il caso.