Loris muore sul divano a 44 anni colpito da un malore improvviso. Lascia la moglie e due figli piccoli

Un ristoratore di 44 anni, molto conosciuto e amato in tutto il territorio, è stato trovato dalla moglie morto sul divano di casa, colto da un malore improvviso



L’ennesima vittima di un malore improvviso è Loris Pesaresi, ristoratore di 44 anni, morto nella notte tra venerdì e sabato mentre era in casa, da solo. Secondo quanto ricostruito, il 44enne venerdì sera, dopo avere chiuso il ristorante era rientrato nella sua casa a Corinaldo. Loris quella sera era da solo perché la moglie con i due figli, di cui uno piccolissimo, erano a dormire dai genitori proprio perché l’imprenditore rincasava tardi per via del lavoro. Sabato mattina i familiari, allarmati perché il 44enne non rispondeva al telefono, si sono recati nell’abitazione, dove una volta entrati, hanno fatto la drammatica scoperta: Loris era morto sul divano.

I familiari hanno comunque chiamato i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto anche i Carabinieri, come previsto in queste circostanze. La notizia della morte improvvisa ha suscitato molto sgomento, Loris era molto conosciuto sia a Senigallia ma anche a Corinaldo, dove viveva con la famiglia e dove fino a poco tempo fa gestiva un locale, e anche a Trecastelli, dove aveva aperto con successo da qualche anno il ristorante La Locanda del Castel, nel centro di Castel Colonna.