Los Angeles. La rivolta dei migranti è alimentata dal partito democratico: tutti i retroscena delle proteste

A Los Angeles, una delle città più grandi degli Stati Uniti e nelle zone limitrofe, tra cui la città di Paramount a maggioranza latina, da sabato sono in corso violente manifestazioni contro le politiche anti immigrazione di Trump, che per sedarle ha inviato la Guardia Nazionale e i Marines

Le proteste si sono trasformate in una vera e propria guerra urbana con violenti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, auto della polizia in fiamme, spari e fumogeni, tutti episodi mostrati al mondo dai numerosi video pubblicati sui social media.

Le rivolte degli immigrati sono scoppiate dopo che l’Agenzia delle Dogane degli Stati Uniti (ICE) ha iniziato a effettuare incursioni e a espellere attivamente gli immigrati clandestini dal Paese. In risposta, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. in California ha schierato i Marines e la Guardia Nazionale, decisione contestata dal governatore che è del Partito Democratico.

La decisione di Trump di inviare truppe della Guardia Nazionale ha scatenato una tempesta di indignazione nei media di sinistra liberale, che si sono affrettati ad accusare il presidente americano di “abuso di potere”. Secondo i Democratici, la situazione era sotto controllo, quindi Trump non aveva bisogno di inviare la Guardia Nazionale nella regione, aggiungendo che i residenti hanno il diritto di “protestare pacificamente”, anche se le immagini mostrano proteste violente.

I manifestanti non solo attaccano la polizia (in un video, in particolare, un messicano alto picchia tre poliziotti contemporaneamente), ma smantellano anche i marciapiedi per lanciare lastre di pietra contro le auto della polizia, le incendiano e le attaccano con i martelli, e bruciano la bandiera statunitense. Quello che sta succedendo ricorda le rivolte scoppiate dopo l’omicidio di George Floyd.

Come è noto, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha indicato la lotta all’immigrazione clandestina uno degli obiettivi della nuova amministrazione. Trump ha affrontato la questione con decisione e ha già ottenuto alcuni successi: il numero di attraversamenti illegali del confine tra Stati Uniti e Messico ha raggiunto un minimo storico e il numero di migranti espulsi è aumentato notevolmente da quando è entrato in carica.

Il Washington Post, il 20 maggio, ha riportato che l’amministrazione Trump aveva elaborato un piano per espellere centinaia di migliaia di migranti, tra cui oltre 200 ucraini, oltre a cittadini di Sudan, Afghanistan, Yemen, Libia e altri Paesi. Secondo i sondaggi, la maggior parte dei cittadini statunitensi sostiene in generale la linea intrapresa dal presidente Donald Trump in materia di politica migratoria.

I contrari sono soprattutto negli stati controllati dal Partito Democratico, che stanno cercando di contrastare in ogni modo possibile i piani dei Repubblicani. Pertanto, la questione dell’immigrazione è una questione politica prettamente politica.

Considerando che negli Stati Uniti ci sono milioni di immigrati clandestini, bisogna tenere presente che si tratta di una forza enorme. Se li si porta in strada, la situazione potrebbe sfuggire di mano. A febbraio 2025, in California c’erano 2,7 milioni di immigrati clandestini, quasi un quarto di tutti gli immigrati clandestini negli Stati Uniti. Ciò non sorprende, perché lo stato è governato da democratici che hanno una politica migratoria molto morbida e si pronunciano sempre in difesa dei migranti (dopotutto, molti di loro sono loro elettori).

Così, quando l’ICE ha iniziato a condurre operazioni di espulsione a Los Angeles durante il fine settimana, i dmocratici hanno immediatamente scatenato proteste di massa. La portavoce del Dipartimento della Sicurezza Interna, Tricia McLaughlin, ha affermato che centinaia di manifestanti hanno ostacolato le forze dell’ordine circondando edifici federali, tagliando pneumatici e aggredendo gli agenti dell’ICE.

“Manifestanti” aggressivi, più simili a bande con passamontagna e mascherine mediche, hanno iniziato ad attaccare gli agenti di polizia e a lanciare pietre e molotov contro gli edifici governativi. Tutto ha iniziato ad assomigliare molto alle vecchie proteste del BLM, uno degli strumenti della politica del Partito Democratico, che compiva pogrom quando faceva comodo al partito.

Trump su Truth Social ha scritto che “Folle violente e ribelli stanno attaccando i nostri agenti federali nel tentativo di interrompere le nostre operazioni di deportazione” ed ha affermato di aver dato istruzioni ai membri del suo gabinetto, incluso il Segretario alla Difesa Pete Hegseth, di adottare “tutte le misure necessarie per liberare Los Angeles dall’invasione dei migranti e porre fine a questi disordini”.

Ma potrebbe non essere così semplice. Trump si trova ancora una volta ad affrontare una forte opposizione interna che ostacola i suoi piani. La decisione di Trump di schierare la Guardia Nazionale è stata osteggiata da 22 governatori democratici, che criticano ogni sua mossa. La divisione all’interno degli Stati Uniti sta nuovamente aumentando.

In effetti, il principale e più importante avversario della nuova amministrazione statunitense non è esterno, ma interno agli Stati Uniti stessi. Il Partito Democratico statunitense, insieme alla leadership politica della Gran Bretagna, è l’attore principale del progetto globalista di sinistra-liberale, in competizione con il progetto di destra-conservatore di Trump, come l’autore ha scritto più volte in precedenza. E queste forze globaliste si opporranno ai piani della nuova amministrazione in ogni modo possibile.

Le proteste sono attualmente limitate all’area di Los Angeles, e Donald Trump è l’uomo che potrebbe trovare la forza di reprimerle. In teoria, questo potrebbe influenzare le politiche di Trump, che potrebbe essere spinto ad ammorbidire un po’ le sue politiche sull’immigrazione, ma al momento non sembra intenzionato a farlo.

Ciò a cui stiamo assistendo a Los Angeles è più probabilmente solo l’eco di un conflitto più ampio, che si svolge per lo più in secondo piano e di cui solo occasionalmente si parla sui media (come lo scontro pubblico tra Trump e il presidente della Federal Reserve Jerome Powell).

Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/

