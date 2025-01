Los Angeles: le fiamme dopo giorni sembrano indomabili e continuano a devastare tutto ciò che incontrano, 16 le vittime

Le fiamme nella contea di Los Angeles sono indomabili a causa delle forti raffiche di vento che finora rendono quasi vani gli sforzi dei soccorritori. Il bilancio delle vittime, ancora provvisorio è alito a 16, scende a 150 mila il numero degli sfollati

Le fiamme hanno già “divorato” 12.000 edifici andati in fumo, i danni, ma quantificarli è ancora presto, sarebbero di ben 135 miliardi di dollari. Le autorità per contrastare gli sciacalli hanno imposto il coprifuoco contro i saccheggi. Le autorità hanno aggiornato il bilancio delle vittime, che è salito a 16 e almeno altre 13 persone sono ancora disperse, ha detto lo sceriffo della contea di Los Angeles Robert Luna, aggiungendo che non si sa ancora se qualcuno dei morti sia tra i dispersi. Cinque dei decessi sembrano essere avvenuti nell’incendio di Palisades e 11 nell’incendio di Eaton.

Le autorità sanitarie di Los Angeles hanno avvertito i residenti dei rischi per la salute posti dal fumo causato dai vasti incendi, chiedendo loro di rimanere all’interno degli edifici. “Abbiamo tutti a che fare con il fumo degli incendi, che è una miscela di piccole particelle, gas e vapori d’acqua”, ha detto Anish Mahajan del Dipartimento di Sanità Pubblica della Contea di Los Angeles in una conferenza stampa. “Sono queste piccole particelle che entrano nel naso e nella gola e causano mal di gola e mal di testa”. “Nelle aree in cui il fumo è visibile o dove c’è odore di fumo, e anche dove non lo si vede, sappiamo che la qualità dell’aria è scarsa, quindi è necessario limitare il più possibile l’esposizione all’esterno”.

I vigili del fuoco sono impegnati a contrastare un nemico che ha divorato 15.000 ettari di territorio e secondo alcune stime, i danni avrebbero già superato i 135 miliardi di dollari, cifra che rende l’impatto degli incendi il più costoso della storia degli Stati Uniti. L’enorme cifra è legata anche al valore delle abitazioni finite in cenere, molte delle quali dimore di lusso appartenenti a stelle di Hollywood, tra le quali Mel Gibson è solo l’ultima ad aver annunciato che la sua villa è stata distrutta. Si tratta di uno dei due maggiori roghi in corso sta infatti divorando il lussuoso quartiere di Pacific Palisades, tra Malibu e Santa Monica, sede di magioni multimilionarie di proprietà di attori e rockstar.

Gli elicotteri continuano a scaricare acqua sull’area ma non riuscono ad arginare le fiamme alimentate dai forti venti. Non è ancora stato contenuto nemmeno il secondo grande incendio, quello che sta bruciando Altadena. Un altro focolaio è scoppiato ieri pomeriggio nei pressi di Calabasas e del ricco quartiere di Hidden Hills, dove vive la star Kim Kardashian Migliora invece la situazione a Hollywood, dove è stato ritirato l’ordine di evacuazione ed il 10 gennaio sono stati riaperti gli Universal Studios. Le riprese di diversi film e serie sono state interrotte e le nomination agli Oscar sono state posticipate di due giorni, al 19 gennaio.