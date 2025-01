Los Angeles, salgono a 24 i morti e 16 dispersi. “L’aria è irrespirabile”: dichiarata l’emergenza sanitaria 

Sono tre gli incendial momento che continuano a bruciare a Los Angeles, ma si teme che la ripresa dei venti possa creare nuovi violenti roghi. Il bilancio dei morti è salito a 24, ma 16 persone risultano disperse

Otto corpi sono stati trovati nella zona di Palisades Fire, 16 nell’area Eaton Fire e si continuano a cercare i 16 dispersi, “Dodici persone risultano disperse nella zona dell’incendio di Eaton e quattro nell’incendio di Palisades”, ha dichiarato lo sceriffo della contea di Los Angeles Robert Luna, probabile quindi che il numero di decessi sia destinato a salire. Le previsioni meteo non sono rassicuranti “I venti si rafforzano”.

Circa 150.000 persone nella Contea di Los Angeles restano sotto l’ordine di evacuazione per gli incendi, con più di 700 residenti che sono stati sfollati in nove rifugi. I funzionari hanno detto che è improbabile che la maggior parte degli ordini di evacuazione nell’area di Palisades, dove solo per l’13% delle fiamme sono state contenute, venga revocata prima che l’allerta rossa scada mercoledì sera.

. Secondo i vigili del fuoco l’incendio più grande è quello di Palisades, che ha bruciato più di 23.000 acri, e al momento risulta contenuto al 13%. Il secondo più grande, Eaton, ha bruciato più di 14.000 acri ed è contenuto al 27%. L’incendio di Hurst si è esteso fino a 799 acri ed è stato contenuto al 95%. Le fiamme, divampate martedì a nord del centro di Los Angeles hanno bruciato più di 12.000 strutture. In totale, i quattro incendi che imperversano a Los Angeles hanno divorato più di 160 chilometri quadrati: un’area più grande di San Francisco.

Oltre alle squadre di vigili del fuoco provenienti da altri Stati e dal Messico, anche centinaia di detenuti del sistema carcerario della California hanno aiutato a combattere gli incendi che stanno devastando Los Angeles. Secondo il Dipartimento di Correzione e Riabilitazione della California, quasi 950 carcerati hanno rimosso legname e sterpaglie prima degli incendi per rallentarne la diffusione. La pratica è controversa perché i detenuti sono pagati poco per un lavoro pericoloso e difficile: 10,24 dollari al giorno, per turni di più di 24 ore, secondo le cifre comunicate dal dipartimento di correzione.