Luca muore nel sonno colto da un malore, l’amico Giuseppe appresa la notizia muore stroncato da infarto

Luca Gatto mupre per un malore improvviso che l’ha colpito nel sonno, l’amico e collega di lavoro collega Giuseppe Muscarella muore colto da infarto

È accaduto martedì 28 novembre, nell’abitazione a Porto Recanati in provincia di Macerata. La vittima è Luca Gatto di 48 anni, dipendente dell’azienda Somacis che produce circuiti stampati, a Castelfidardo in provincia di Ancona.

L’uomo era rientrato da un turno di lavoro e aveva deciso di mettersi a letto per riposare, ma durante la notte è stato colto da un malore improvviso non gli ha lasciato scampo e nonostante i disperati tentativi dei soccorritori del 118, per lui non c’è stato nulla da fare.

Giuseppe Muscarella, 56enne collega di lavoro di Luca, non appena ha saputo della morte ha avuto un malore e si è accasciato a terra. Subito soccorso dai sanitari arrivati in azienda, hanno caricato l’uomo ancora cosciente sull’ambulanza, ma durante il tragitto per l’ospedale le sue condizioni sono peggiorate ed è deceduto.

Luca Gatto, grande appassionato di calcio e tifosi dell’Osimana, lascia la moglie ed il figlio Alessio. Giuseppe Muscarella lascia la moglie ed il figlio Mattia. Le due salme sono a disposizione dell’autorità giudiziaria e nelle prossime ore potrebbe essere effettuato l’esame autoptico.