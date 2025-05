L’Ucraina ai colloqui di Istanbul vorrebbe anche Macron e Starmer. Mosca: “No a Usa e Volenterosi alle trattative dirette”

Né gli Usa né i rappresentanti dei tre Paesi europei del gruppo dei Volenterosi saranno ammessi alle trattative dirette. Non vi sarà “una mediazione della Turchia né di nessun altro”

Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, rispondendo ad una dichiarazione dell’inviato Usa in Ucraina, Keith Kellogg sui colloqui proposti dalla Russia per lunedì ad Istanbul. “Quando saremo a Istanbul la settimana prossima ci siederemo e discuteremo”, ha affermato l’inviato americano, sottolineando che verrà fatto un tentativo di trovare un compromesso tra i memorandum presentati da Ucraina e Russia con le proposte di pace e di un cessate il fuoco.

Ma da Mosca Maria Zakharova, ha chiarito che i funzionari occidentali dovranno limitarsi a consultazioni con la delegazione ucraina, come era del resto già avvenuto in occasione della prima tornata, il 16 maggio. Escluso anche Celso Amorim, consigliere speciale per la politica estera del presidente brasiliano Lula, che lunedì è atteso ad Istanbul. Amorim insieme alla Cina aveva cercato di avviare una mediazione tra Mosca e Kiev.

Dunque lunedì, nella nuova tornata di negoziati russo-ucraini, i capi dei consigli di sicurezza di Gran Bretagna, Germania e Francia, saranno insieme a funzionari americani a Istanbul, ma Mosca ha chiaro che non parteciperanno alle trattative ma si consulteranno tra loro e con i negoziatori di Kiev.

Redazione Fatti & Avvenimenti

