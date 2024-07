L’Ucraina avrà gli F-16 che come tutte le altre armi inviate non cambieranno le sorti della guerra: ecco perché

La casa Bianca ha deciso che entro l’estate Kiev avrà disposizione i primi F-16 per difendere i cieli dai raid dell’aviazione di Mosca, ma come le altre armi inviate non saranno decisivi, troppi i nodi da risolvere: pochi piloti addestrati in fretta e furia e il rischio che possano essere colpiti in pista ancora prima di decollare

Il Consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake SullivanSullivan ha già detto che Gli F16 non partiranno da basi Nato, ma “avranno la loro base in Ucraina” ed ha aggiunto che la Casa Bianca non ha autorizzato Kiev ad uso di missili ATACMS per colpire in Russia.

Secondo molti esperti gli F-16 per l’Ucraina sono importanti ma non decisivi, come non lo sono stati le maggior parte delle armi, inviate con tanto clamore e poi coem annunciato con sarcasmo dal vice presidente del consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, “sono bruciati” e poi esibiti come trofei nelle fiere cittadine. Stiamo parlando dei tank Leopard tedeschi, degli Abrams e dei Bradley americani e dei Challenger 2 inglesi. Stessa cosa per i missili ATACMS e Shadow Storm, che ha parte colpire qualche obiettivo, buono per la propaganda, non hanno modificato il corso della guerra.

A maggior ragione in un conflitto dove contano le quantità, gli F-16 che nelle prossime settimane Kiev riceverà ne tra 6 e 10 esemplari e di una versione datata fornita per ora da Olanda e Danimarca potranno fare poco. Poi ne seguiranno altri da Norvegia e Belgio e alla fine, dovrebbero essere fra 90 e 100, meno dei 128 che ail presidente ucraino Zelensky ritiene numero minimo.

Come detto i nodi da risolvere dopo la consegna sono tanti, in primi Kiev ha ancora un numero contenuto di piloti, perché l’addestramento è lento e sono sorti degli ostacoli nel training, inoltre questi piloti a cui è stato insegnato a guidare questi jet e mai andati in combattimento, equivalgono a dei ragazzi che hanno appena preso la patente e devono andare a scontrarsi con gli spericolati piloti russi che oltretutto hanno aerei superiori tecnicamente. Di fatto e come fare correre in pista dei neopatentati contro esperti piloti di formula uno.

Poi c’è il problema di come proteggere le basi, i russi hanno dimostrato avendolo già fatto di poter colpire le piste distruggendo gli aerei ancora prima che decollino ed inoltre essendo velivoli sensibili, la pista deve essere perfetta per evitare guai tecnici e una pista bombardata non sarebbe adatta. A tutto ciò si aggiunge il problema della manutenzione. Sembra che una parte verrà eseguita all’estero e questo potrebbe essere una garanzia di sicurezza, ma la cosa può comportare ritardi logistici. Poi c’è l’aspetto tecnico, gli F-16 hanno un radar con un raggio di azione di 150 chilometri, inferiore a quello dei russi e sono stati concepiti per lavorare all’interno di un sistema integrato, con componenti da guerra elettronica, velivoli-radar e altri apparati, di cui attualmente non dispone o sono insufficienti. Infine sarà importante capire il tipo di armamento che avranno in dotazione, mentre una seconda incognita riguarda l’esistenza o meno di veti su raid contro target allèinterno del territorio russo.