L’Ucraina chiude rubinetti gas russo ma è beffata dalla Turchia che lo porterà in Europa passando dalla Bulgaria

L’Ucraina alla scadenza del 31 dicembre, come ritorsione per la guerra in atto, non rinnoverà il contratto con Gazprom per il transito sul suo territorio del gas russo, ma Mosca ne risentirà poco, perché la Turchia tramite una porta d’accesso indiretta garantirà che l’oro blu arrivi in Europa

Il ministro dell’energia e delle risorse naturali della Turchia, Alparslan Bayraktar, ha annunciato che in Bulgaria arriverà presto un gas naturale “bollinato” col marchio turco di Turkish Blend e sarà prodotto unendo i vari gas che il Paese importa da varie fonti. Ankara ha un consumo annuo di 50 miliardi di metri cubi e si prevede che la Turchia possa arrivare a inviare verso l’Unione Europea un valore di 7,5 miliardi di metri cubi sommando quelli ricevuti via spedizioni di gas naturale liquefatto (Gnl) e quelli ottenuti via tubo.

L’immissione del Turkish Blend nella rete europea, sarà possibile grazie all’accordo firmato nel 2023 tra Turchia e Bulgaria per avviare la vendita di gas dal Paese anatolico a quello balcanico a esso confinante. Come ha ricordato la testata bulgara Novinite, “Nel gennaio 2023, il governo provvisorio della Bulgaria e il presidente Rumen Radev sono stati coinvolti nella firma di un accordo di 13 anni con il fornitore di gas statale turco BOTAŞ. Il contratto Bulgargaz, prevede che il fornitore di gas statale della Bulgaria è obbligato a pagare quasi 500mila dollari al giorno per la capacità e l’accesso alla rete di trasmissione del gas, indipendentemente dall’utilizzo effettivo”.

La Turchia utilizzando questo contratto, potrà far passare il suo gas che in buona parte contiene quello russo. Il 40% delle forniture energetiche della Turchia sono infatti coperte dal gas russo tramite l’interconnettore TurkStream, mentre dalla Turchia si diramano anche il gasdotto Trans-Anatolico (Tanap), che porta nel Paese il gas azero pescato nel Mar Caspio e una cui diramazione corre proprio in direzione della Bulgaria, complementare a quella spinta verso l’Adriatico dal Tap che termina in Italia.

Al momemto il gas che fisicamente è acquistato dall’Ue via tubo che arriva dalla Turchia è di circa il 3%, ma con l’accordo con Sofia, se arriveranno richieste da Paesi come Ungheria e Romania o, fuori dal blocco, da Serbia e Nord Macedonia, la prospettiva che aumenti fino al raddoppio è reale. ovviamente il Turkish Blend conterrà quota del gas russo comprato da Ankara, miscelato al Gnl che arriva nel Paese da Usa, Qatar, Nigeria e Oman.

Secondo Politico.eu, “TurkStream non solo facilita le continue esportazioni di gas russo, ma mina anche la diversificazione europea inondando il mercato con gas scontato. E questo gas russo a basso costo mette a repentaglio i progetti di produzione nazionale nel Mar Nero, ritardando anche le importazioni alternative di Gnl attraverso i terminali in Grecia, Croazia e Polonia“, rispetto alle quali il gas via tubo ha un indubbio vantaggio di costo.

La Commissione Europea che ha l’obiettivo do eliminare il gas russo, spiazzata, tenta di capire se il contratto tra i due operatori, quello turco e quello bulgaro, violi le norme sulla concorrenza, magari per bloccarlo. Ma tutte le sanzioni finora hanno dimostrato che funzionano poco o nulla e il gas russo ha già dimostrato di essere ancora importato in Ue e pare ci resterà.