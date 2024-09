L’incursione nella regione russa di Kursk per l’Ucraina, come previsto da molti analisti, si sta rivelando fatale il Donbass è di fatto nella mani russe e stessa cosa sua accadendo nel Donetsk

Nel Donbass i russi ormai avanzano con una velocità mai registrata prima dell’incursione nella regione russa di Kursk. La temeraria operazione ha stravolto gli equilibrie la guerra è entrata in una fase cruciale. Con le forze ucraine in inferiorità sia di uomini che di mezzi, ogni giorno i russi lanciano più di cento arrembaggi lungo tutto il fronte ea macchia delle nuove conquiste si distende così velocemente da far tremare i polsi all’ex colonnello della Sbu, ed esperto militare, Oleg Starikov che ammette: “Ci stanno distruggendo”.

Nella giornat di ieri, il ministero russo della Difesa ha annunciato la conquista di un altro villaggio nel Donetsk. Si tratta di Skuchnoye, ora controllato dal gruppo “Centro” delle forze russe. Lo riporta la Tass. “Come risultato delle azioni attive delle unità del gruppo di forze ‘Centro’, l’insediamento di Skuchnoye” nel Donetsk “è stato liberato”, ha riferito il dicastero.

Il giorno precedente, sempre nel Donetsk, le forze armate russe hanno liberato gli insediamenti di Ptichye e Vyemka, riferisce il Ministero della Difesa russo. La notizia conferma l’incremento degli attacchi russi lungo la linea del fronte del Donbass da Ugledar fino a risalire al fiume Oskil tra Kharkiv e Donetsk.

Le forze ucraine sembrano venire messe alle strette dai russi che continuano a sfondare nel Donbass mentre a Kursk hanno fondamentalmente stallato le truppe di Kiev, che però tentano di mantenere la presenza entro i confini russi.

Adesso il fronte decisivo è quello della città di Selidovo, nel Donetsk, dove le truppe russe hanno già penetrato nelle difese ucraine occupando lo stadio a nord e alcuni quartieri residenziali ad est, per questo Kiev ha inviato rinforzi nel tentativo di non vedersi sottrarre un’altra città strategica.