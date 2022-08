L’Ucraina inserisce Roger Waters, fondatore dei Pink Floyd, nella sua lista nera: “Minaccia l’integrità territoriale”

Dopo Al Bano e Steven Seagal, anche Roger Waters, uno dei fondatori della rock band britannica Pink Floyd, è stato inserito nella lista nera dal famigerato sito web ucraino Mirotvorets (Peacemaker) per le sue dichiarazioni sulla Crimea. Secondo quanto scritto sul sito web, le osservazioni del musicista sulla Crimea sono “un attacco all’integrità territoriale dell’Ucraina”

Il sito web Mirotvorets è noto per pubblicare i dati di coloro che le autorità ucraine vedono come nemici del Paese.

Il sito cita anche la dichiarazione che renderebbe Waters un nemico dell’Ucraina: “So che Sebastopoli è molto importante per la Russia e per i russi. Ci sono molti trattati e documenti in base ai quali la Russia ha tutti i diritti su questa città. Il cambio di potere in Ucraina con Washington dietro, ha semplicemente provocato Mosca a ulteriori azioni”.

In precedenza, Waters aveva anche rilasciato un’intervista alla CNN in cui ha affermato che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden stava commettendo un crimine alimentando il conflitto in Ucraina.